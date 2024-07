Des solutions d'expédition abordables pour les étudiants canadiens et le personnel des universités

CALGARY, AB, le 9 juill. 2024 /CNW/ - WestJet Cargo a lancé son nouveau service Campus'Air, conçu pour offrir aux étudiants et aux membres du personnel des universités des solutions d'expédition économiques pour leurs biens personnels. Cette initiative élargit le portefeuille de services de WestJet Cargo en répondant spécifiquement aux besoins uniques du milieu universitaire et en améliorant ainsi davantage ses solutions d'expédition complètes.

Campus'Air fait partie de l'engagement continu de WestJet Cargo à investir dans la collectivité et à préparer un avenir meilleur pour le Canada. Dans le cadre du programme Campus'Air, les étudiants et les employés de certaines universités canadiennes recevront un rabais de 50 % sur les tarifs de fret publiés applicables aux expéditions à l'échelle nationale de biens personnels. Ce rabais important garantit que le service demeure accessible et économique, ce qui aide les étudiants et le personnel des facultés à gérer facilement leurs besoins d'expédition.

« Chez WestJet Cargo, nous reconnaissons les difficultés particulières auxquelles font face les étudiants et le personnel des universités pour le transport de leurs biens personnels, a déclaré Kirsten De Bruijn, vice-présidente directrice de WestJet Cargo. Campus'Air est notre façon de soutenir le milieu universitaire, en lui offrant une solution d'expédition abordable et fiable qui souligne notre engagement à favoriser l'éducation et le développement communautaire partout au Canada. »

Pour être admissible au rabais Campus'Air, il faut être actuellement étudiant ou employé d'une université participante. Vous pouvez obtenir une soumission d'expédition en communiquant avec le centre de contact de WestJet Cargo. Une fois traitées, la plupart des expéditions arriveront à destination dans les 24 heures, sous réserve de la disponibilité des vols et des options de correspondance.

L'initiative Campus'Air s'applique actuellement aux expéditions nationales seulement. WestJet Cargo encourage les étudiants dont l'université ne participe actuellement pas à l'initiative à demander son inclusion future.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le centre de contact de WestJet Cargo au 1 866 952-2746 ou par courriel à [email protected]. Des renseignements et des ressources supplémentaires sont disponibles à www.westjetcargo.com.