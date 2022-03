« Ce partenariat s'appuie sur le succès de WestJet Cargo et de GTA Group, a déclaré Charles Duncan, vice-président directeur, Cargo, et président, Swoop. WestJet Cargo offrira aux clients de nouvelles options concurrentielles et, avec GTA, nous ébranlerons l'industrie en fournissant une plus grande capacité de fret aérien aux clients du fret intérieur qui comptent sur un rendement fiable et ponctuel. Nous avons hâte de voir ces avions cargos prendre leur envol et nous planifions pour mieux servir les Canadiens et répondre à leurs besoins commerciaux. »

Le 737-800NG à fuselage étroit de WestJet est parfaitement adapté pour servir la communauté du fret express de nuit, grâce à une souplesse et à une fréquence accrues. Faciles à charger et à faire voler avec l'un des meilleurs rendements en carburant dans la catégorie du fret, ces avions cargos fourniront au partenariat un avantage concurrentiel sur le plan des coûts. En plus des avions réservés au fret, WestJet Cargo soutiendra davantage le service offert par GTA Group par l'intermédiaire de ses activités de fret dans les soutes de sa flotte commerciale.

« Il s'agit d'une occasion formidable pour notre organisation, a déclaré Mario D'Urso, président de GTA Group of Companies. Nous sommes ravis de nous associer à WestJet et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous offrirons au marché canadien une nouvelle option d'expédition pour répondre à la demande de ce marché exigeant qui croît rapidement. »

Fondé en 2001 et établi à Toronto, en Ontario, GTA Group offre divers services liés à l'aviation : entretien, location et vente d'équipement de service au sol, manutention au sol et du fret, commerce électronique et vente de services de fret, et plus encore.

Au fur et à mesure que WestJet Cargo continuera de croître, son équipe, son réseau et ses plans de vol en feront autant. Pour en savoir plus sur la façon dont WestJet Cargo peut répondre aux besoins d'expédition, ou pour découvrir d'incroyables possibilités d'emploi, visitez WestJet Cargo.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site www.westjet.com.

Voici des exemples récents de récompenses :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

