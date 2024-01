L'ajout d'avions renforce le principal carnet de commandes pour avion à fuselage étroit de la compagnie aérienne, améliorant ainsi la capacité de répondre à la croissance du réseau

CALGARY, AB, le 23 janv. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'acquisition de cinq Boeing 737 MAX 8 neufs pour sa flotte, ce qui s'ajoute à l'investissement déjà considérable de plusieurs milliards de dollars de la compagnie dans son carnet de commandes. La compagnie aérienne prévoit recevoir les avions au début de 2025, après avoir récemment conclu des contrats de location avec la China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. (CDB Aviation) pour trois avions et avec une entreprise internationale de location d'avions, Avolon, pour deux avions.

« Nous ajouterons très bientôt ces cinq appareils à notre flotte de 737 MAX et nous nous réjouissons à la perspective de cette capacité supplémentaire qui renforcera l'expansion déjà prévue de notre flotte, ce qui nous permettra d'offrir des options de transport aérien abordables et diversifiées à nos invités, a déclaré Mike Scott, vice-président directeur et chef des finances de Groupe WestJet. En tant que champion des voyages d'agrément d'un océan à l'autre du Canada et transporteur national de l'Ouest canadien, l'expansion continue de notre flotte, conjuguée à notre fondation à faible coût, est un accélérateur clé de notre stratégie de croissance. »

Avec son carnet de commandes existant, WestJet recevra maintenant jusqu'à 22 nouveaux Boeing 737 MAX avant la fin de 2025, et jusqu'à 62 autres appareils de ce type avant la fin de 2028. Cela fait du carnet de commandes d'avions à fuselage étroit de WestJet le plus important de toutes les compagnies aériennes canadiennes.

« CDB Aviation apprécie notre relation croissante avec WestJet et nous sommes heureux de pouvoir soutenir l'expansion de la flotte de la compagnie aérienne d'une manière respectueuse de l'environnement alors que nous louons ces trois nouveaux B737-8 à haut rendement énergétique directement à partir de notre carnet de commandes, a déclaré Jie Chen, chef de la direction de CDB Aviation.

Nous sommes ravis de renforcer notre solide relation avec WestJet et d'appuyer les besoins d'expansion de la flotte de WestJet à partir de notre carnet de commandes de Boeing, a déclaré Paul Geaney, président et directeur commercial, Avolon. Nous nous attendons à ce que le secteur de l'aviation continue de croître au cours des prochaines années, y compris en Amérique du Nord, et nous sommes heureux d'offrir une solution de flotte à un client stratégique de la région. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

À propos d'Avolon

Avolon est une importante société de financement de l'aviation mondiale qui met en rapport les capitaux et les clients pour stimuler la transformation de l'aviation et les avantages économiques et sociaux des voyages à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de nos solides relations avec les clients, de notre approche d'équipe axée sur la collaboration et de notre prestation de services rapide. Nous investissons dans une perspective à long terme, en diversifiant le risque et en gérant le capital efficacement pour maintenir notre solide bilan. En collaboration avec 146 compagnies aériennes dans 65 pays, Avolon possède, gère et mobilise une flotte de 1 035 avions au 31 décembre 2023. www.avolon.aero

À propos de CDB Aviation

CDB Aviation est une filiale irlandaise en propriété exclusive de China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. (« CDB Leasing »), une société de crédit-bail chinoise créée il y a 38 ans qui est principalement soutenue par la China Development Bank. CDB Aviation a obtenu la cote de qualité supérieure de Moody's (A2), S&P Global (A) et Fitch (A+). La China Development Bank relève directement du Conseil d'État de la Chine et est la plus grande institution de financement du développement au monde. Elle est également la plus grande banque chinoise pour les investissements étrangers et la coopération en matière de financement, de prêts à long terme et d'émissions d'obligations, bénéficiant d'une cote de crédit souverain chinoise.

CDB Leasing est le seul organisme de crédit-bail de la China Development Bank et une société de premier plan dans le secteur du crédit-bail en Chine engagée dans la location d'aéronefs, d'infrastructures, de navires, de véhicules commerciaux et de machines de construction et qui bénéficie d'une cote de crédit souverain chinoise. La société a franchi une étape importante en juillet 2016 pour mondialiser et commercialiser ses activités - la cotation à la Bourse de Hong Kong (HKEX, CODE BOURSIER : 1606). www.CDBAviation.aero

