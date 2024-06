CALGARY, AB, le 27 juin 2024 /CNW/ - WestJet a commencé à annuler des vols, la compagnie aérienne réagissant à l'intention de ses ingénieurs d'entretien des aéronefs et d'autres employés des opérations techniques de déclencher une grève le vendredi 28 juin à 17 h 30 HR. Cette mesure permet à la compagnie aérienne de stationner ses appareils en toute sécurité de façon contrôlée, tout en permettant une communication proactive et en évitant que les invités et les membres d'équipage de WestJet soient bloqués.

WestJet a présenté à l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) une entente de premier plan dans l'industrie canadienne qui convient mieux que l'entente de principe précédemment rejetée. Quelques heures à peine après le premier jour d'une période de négociation de quatre jours convenue, le syndicat a déposé un avis de grève. Cela pourrait perturber les projets de voyage de plus de 250 000 invités dans le cadre de la longue fin de semaine de juillet, et semble être une tentative de forcer la conclusion d'un contrat déraisonnable.

« Comme nous approchons rapidement de la longue fin de semaine de juillet, il est particulièrement dévastateur que l'avis de grève que nous avons reçu de l'AMFA nous force à commencer à annuler des vols et à stationner des avions pour la deuxième fois en un peu plus d'une semaine. Nous sommes forcés de prendre cette décision douloureuse, et chacun d'entre nous à WestJet ressent l'incidence immense que cela aura sur nos invités et sur les collectivités que nous servons, qui comptent sur nous pour leurs projets de voyage cette fin de semaine », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe.

Au cours des 48 prochaines heures, le Groupe WestJet s'efforcera de stationner les avions dans le cadre d'une approche mesurée, progressive et sécuritaire, ce qui entraînera les annulations suivantes.

Résumé global des annulations

Jeudi 27 juin 2024 et vendredi 28 juin 2024

~Environ 25 annulations

Incidence sur les invités*

~Environ 3 300 invités touchés

*WestJet met tout en œuvre pour accommoder tous les invités touchés.

« Nous demeurons à la table de négociation, déterminés à parvenir à une entente; cependant, nous n'avons d'autre choix que de rester fermes quant à l'atteinte d'un résultat raisonnable qui protégera notre avenir et notre capacité d'offrir aux Canadiens un transport aérien essentiel et abordable. Alors que nous procédons à l'annulation de vols dans l'ensemble de notre réseau, nous allons continuer de gérer nos opérations de la façon la plus sécuritaire possible », a conclu M. Pen.

Les invités qui voyagent sont encouragés à vérifier l'état des vols avant de prendre la route de l'aéroport. Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].