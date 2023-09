VICTORIA, BC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le service entre Victoria et Las Vegas, réintroduisant pour la première fois depuis 2017 une liaison transfrontalière à partir de l'île. À compter du 1er février 2024, WestJet offrira un service sans escale entre Victoria et Las Vegas, deux fois par semaine, alors que la compagnie aérienne continue de renforcer ses investissements dans l'Ouest canadien grâce à l'augmentation des voyages pour le plaisir et des destinations soleil.

« WestJet est fière d'ajouter son nouveau trajet à son horaire d'hiver et de renforcer la connectivité transfrontalière entre Victoria et Las Vegas. Alors que nous continuons d'offrir aux invités de partout au Canada des occasions encore plus abordables et accessibles d'échapper au froid et de trouver le soleil cet hiver, Victoria est un élément important de notre plan de croissance de l'Ouest canadien », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet.

Liaison Fréquence Date d'entrée en vigueur Victoria - Las Vegas 2 fois par semaine Jeudi et dimanche 1er février Las Vegas - Victoria 2 fois par semaine Jeudi et dimanche 1er février

« Nous sommes très heureux du retour du service de WestJet à Las Vegas, a déclaré Elizabeth M. Brown, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire de Victoria. Les résidents du Grand Victoria et de l'île de Vancouver pourront ainsi profiter d'un service pratique sans escale vers cette destination populaire. Cela démontre également les efforts continus d'YYJ pour se rétablir après la pandémie et reflète un signe positif de confiance dans la marque Victoria. Nous apprécions le soutien continu de WestJet pour notre région et lui souhaitons beaucoup de succès avec cette nouvelle liaison. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected].