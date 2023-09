KELOWNA, BC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le service entre Kelowna et Las Vegas, réintroduisant pour la première fois depuis 2020 une liaison transfrontalière très convoitée à partir d'Okanagan. À compter du 15 décembre, WestJet offrira un service sans escale entre Kelowna et Las Vegas, deux fois par semaine, alors que la compagnie aérienne continue de renforcer ses investissements dans l'Ouest canadien grâce à l'augmentation des voyages pour le plaisir et des destinations soleil.

« WestJet est fière d'ajouter une autre liaison transfrontalière à son horaire d'hiver, entre Kelowna et Las Vegas, alors que nous continuons d'offrir aux invités de partout au Canada des occasions encore plus abordables et accessibles d'échapper au froid et de trouver le soleil cet hiver », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet.

Liaison Fréquence Heure de départ (locale) Heure d'arrivée (locale) Date d'entrée en vigueur Kelowna - Las Vegas 2 fois par semaine 8 h 10 h 39 15 décembre Las Vegas - Kelowna 2 fois par semaine 13 h 05 15 h 55 15 décembre



Avec l'ajout du service vers Las Vegas, WestJet exploitera un total de deux liaisons transfrontalières directes à partir de Kelowna, avec un service hebdomadaire sans escale vers Phoenix, en Arizona.

« L'engagement indéfectible de WestJet envers notre région illustre le pouvoir du partenariat dans la promotion de notre situation économique, a déclaré Sam Samaddar, chef de la direction de l'aéroport international de Kelowna. Maintenant que la stratégie de croissance ambitieuse de WestJet prend son envol, nous attendons avec impatience les avantages qu'elle apportera, ce qui renforcera nos liens et fera en sorte que YLW demeure le lien de l'Okanagan avec le monde. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected].