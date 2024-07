Le nouveau service transfrontalier quotidien reliant l'Okanagan à la côte nord-ouest du Pacifique et à d'autres destinations sera offert dès janvier

KELOWNA, BC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau service quotidien qui reliera Kelowna à Seattle dès janvier 2025. Le partenariat de longue date du transporteur avec Delta Air Lines favorisera une liaison plus fluide entre les régions populaires et un vaste réseau de destinations aux États-Unis par l'entremise de Seattle et d'autres destinations.

« Alors que nous continuons d'améliorer notre service dans l'Ouest canadien, nous sommes fiers de relier Kelowna à un nouveau service quotidien de WestJet vers Seattle dans le cadre de notre horaire hivernal élargi », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. « Cet itinéraire offrira aux invités de l'Okanagan et des régions de la côte nord-ouest du Pacifique de nouvelles options pratiques et abordables pour relier facilement les deux régions populaires pour le travail et les loisirs tout au long de l'année. »

Les vols au départ de Kelowna vers Seattle partiront à 9 h, heure locale, en harmonie avec les horaires pour les voyageurs d'affaires et en permettant des correspondances vers 24 destinations de partage de codes dans l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles, San Francisco, Portland, San Diego, Phoenix et bien d'autres. Le vol de retour en provenance de Seattle à 11 h 30 arrivera à Kelowna à 12 h 37, offrant aux visiteurs amplement d'occasions le jour même de profiter des pentes de ski, de se rendre sur le lac ou de visiter l'un des établissements vinicoles de Kelowna à leur arrivée.

Plus tôt cette semaine, WestJet a dévoilé son horaire national d'hiver 2024-2025, soulignant une croissance importante partout au pays, y compris à Kelowna. Cet hiver, WestJet desservira un total de 12 destinations à partir de Kelowna, offrant jusqu'à 20 départs quotidiens à partir de YLW pendant les périodes de pointe de l'hiver.

« WestJet est un partenaire précieux de l'aéroport international de Kelowna depuis 28 ans, et le transporteur démontre son engagement envers notre région grâce à l'expansion continue du réseau national et international offert par YLW », a déclaré Sam Samaddar, directeur général de l'aéroport international de Kelowna. « J'aimerais remercier WestJet pour son dévouement envers l'Okanagan, qui favorise la croissance de notre aéroport et procure des avantages à toute notre collectivité, de l'accès aux voyages pour le travail et les loisirs au développement économique du pays. »

Horaire en période de pointe pour l'hiver 2024-2025 au départ de Kelowna

Itinéraire Départs hivernaux en période de pointe Kelowna - Seattle* 5 vols par semaine à compter du 17 janvier 2025 Service quotidien à compter du 17 février 2025 Kelowna - Calgary 49 vols par semaine Kelowna - Edmonton 4 vols par semaine Kelowna - Toronto 5 vols par semaine Kelowna - Vancouver 35 vols par semaine Kelowna - Victoria 3 vols par semaine Kelowna - Las Vegas 1 vol par semaine Kelowna - Phoenix 2 vols par semaine Kelowna - Cancun 6 vols par semaine Kelowna - Mazatlán 1 vol par semaine Kelowna - Puerto Vallarta 3 vols par semaine Kelowna - San Jose del Cabo 2 vols par semaine

*Nouvel itinéraire

Kelowna obtient un accès direct à la principale plaque tournante de Delta Air Lines à Seattle

Grâce au partenariat de longue date de WestJet avec Delta Air Lines, les invités qui passeront par Seattle bénéficieront d'un voyage fluide à l'achat du billet avec enregistrement pour tous les vols dès le point de départ et les bagages enregistrés de bout en bout. De plus, les grands voyageurs des deux transporteurs aériens continueront de bénéficier d'avantages réciproques considérables chaque fois qu'ils voyageront avec l'un ou l'autre des transporteurs, y compris l'obtention et le rachat de points dans leur programme de fidélité préféré, et les invités de WestJet admissibles profiteront d'un accès aux salons du Delta Sky Club.

