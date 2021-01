« Nous poursuivons notre collaboration avec Transports Canada relativement aux nouvelles exigences au Canada, et notre premier appareil MAX sera prêt à reprendre le service en toute sécurité à compter du 21 janvier, a déclaré Ed Sims, président-directeur général de WestJet. Même si nous ne connaissons pas le moment exact où Transports Canada ouvrira l'espace aérien canadien aux aéronefs 737 MAX, nous faisons preuve de transparence en communiquant notre intention de voler une fois cette confirmation reçue. »

« La FAA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de nombreux autres organismes de réglementation à travers le monde ont consacré plus d'un an à l'examen des appareils MAX afin de formuler des recommandations de modifications aux logiciels, à la formation des pilotes et aux exigences d'entretien. Nous sommes confiants à l'égard des changements commandés, a poursuivi M. Sims. Plus particulièrement, l'examen approfondi délibéré, détaillé et indépendant réalisé par l'équipe responsable de la certification nationale des aéronefs de Transports Canada, qui recommande la mise en place d'exigences supplémentaires visant les procédures et la formation des pilotes, renforce la confiance à l'égard de la remise en service de l'aéronef en toute sécurité. »

WestJet adoptera une approche graduelle concernant la reprise du service de ses aéronefs MAX, en commençant par des vols d'essai non commerciaux dès la mi-janvier. La compagnie aérienne envisage d'offrir trois vols aller-retour hebdomadaires entre Calgary et Toronto à compter du 21 janvier, en attente de la réouverture de l'espace aérien canadien aux vols commerciaux pour l'appareil 737 MAX. Le calendrier sera en vigueur pendant quatre semaines, période au cours de laquelle le transporteur évaluera la possibilité d'ajouter des trajets et d'augmenter la fréquence des vols. WestJet offre actuellement six vols quotidiens reliant les deux villes.

« Nous sommes déterminés à rétablir la confiance de nos invités à l'égard de cet aéronef grâce à notre exploitation sécuritaire, tout en offrant la transparence et la souplesse dont certains de nos invités ont toujours besoin, a conclu M. Sims. Nous ferons preuve de transparence avec nos invités au sujet des endroits où nos aéronefs MAX sont en service, et nous avons mis en place des politiques souples en matière de changement et d'annulation pour permettre à nos invités de planifier leurs déplacements en toute confiance. »

WestJet a créé différentes ressources pour aider ses invités à se sentir à l'aise, y compris une vidéo « en coulisse » montrant les efforts déployés par les équipes du projet pilote et des services d'entretien pour que l'aéronef puisse reprendre du service en toute sécurité. Vous trouverez tous les détails à l'adresse suivante : www.westjet.com/maxinfo.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

