Ed Sims demeurera président et chef de la direction ainsi que membre du conseil d'administration du groupe de sociétés WestJet jusqu'en décembre 2021. Il continuera d'occuper un poste de conseiller supérieur auprès d'Onex Partners dans les domaines de l'aérospatiale et de l'aviation.

« Je tiens à remercier Ed pour sa contribution à la stratégie et aux initiatives de croissance de WestJet au cours des quatre dernières années », a déclaré Chris Burley, président du conseil d'administration de WestJet. « Ed a aidé WestJet à traverser la pire crise de l'histoire de l'aviation et nous mènera jusqu'à la fin de 2021. Nous devons notre force et notre stabilité relatives en grande partie au leadership et à la main ferme d'Ed. Sur une note personnelle, nous sommes heureux qu'Ed puisse rejoindre sa famille en Nouvelle-Zélande à la fin de l'année. »

« Le temps que j'ai passé à WestJet a été un moment marquant de ma carrière et un privilège au cours de mes 35 années dans les industries du voyage et de l'aviation », a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. « La pandémie mondiale et les restrictions continues en matière de voyage nous séparent depuis si longtemps de nos proches. Ayant deux enfants en Nouvelle-Zélande, j'ai décidé d'accorder la priorité aux besoins des membres de ma famille que je n'ai pas vus depuis deux ans. Je tiens à remercier le fondateur de WestJet, Clive Beddoe, Onex, les membres du conseil d'administration d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que mon équipe de direction, qui m'ont tous énormément appuyé. Je remercie tout particulièrement le groupe remarquable de personnes qui se disent WestJetters pour tout ce qu'elles ont accompli. »

« Ed a joué un rôle essentiel dans l'investissement d'Onex dans WestJet », a déclaré Tawfiq Popatia, membre du conseil d'administration de WestJet et directeur général principal d'Onex. « Avec la clôture de la transaction de WestJet en décembre 2019 et la pandémie qui a frappé le Canada en février de l'année suivante, nous n'avons eu que quelques semaines entre la clôture et le début de la pandémie, et il est difficile d'exagérer l'importance du leadership d'Ed pendant cette période exceptionnellement difficile. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat avec Ed. »

Le conseil d'administration de WestJet a commencé à chercher un nouveau président et chef de la direction.

Une vidéo d'Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet, peut être téléchargée ici.

À propos de WestJet

En 25 ans au service des Canadiens, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a fait passer à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour s'assurer que les Canadiens peuvent continuer de voyager de façon sécuritaire et responsable dans le cadre du programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus sur WestJet, veuillez visiter le site westjet.com .

Communiquez avec WestJet sur Facebook au facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter au twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram au instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne de WestJet sur YouTube au youtube.com/westjet

Lisez le blogue WestJet blog au blog.westjet.com

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017/2018/2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com