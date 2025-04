De nouvelles routes unissent les collectivités canadiennes et renforcent les liens entre la côte est et l'Europe

HALIFAX, NS, le 23 avril 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une expansion importante de son réseau national avec un nouveau service sans escale entre l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) et trois villes canadiennes pour l'été 2025. L'expansion comprend un tout nouveau service sans escale à partir de Saskatoon et Regina et le retour des vols entre Vancouver et Halifax. De plus, de nouveaux vols entre Winnipeg et St. John's ont été ajoutés au calendrier estival élargi. WestJet augmente également la fréquence sur ses liaisons populaires reliant Halifax à Winnipeg et à Edmonton, ainsi qu'entre Calgary et Deer Lake.

« Ces itinéraires offrent un plus grand choix à nos invités partout au pays et permettent aux Canadiens d'accéder plus facilement à notre réseau transatlantique en expansion à partir de Halifax et de St. John's, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial du Groupe WestJet. Alors que la demande pour les voyages d'été continue d'évoluer, nous nous concentrons sur les gens qui prennent l'avion pour aller là où ils veulent aller, qu'il s'agisse de retrouver leurs proches dans les Prairies, d'explorer de nouveaux points d'intérêt dans les Maritimes ou de se connecter harmonieusement à l'Europe. »

Nouveaux itinéraires nationaux pour l'été 2025

Itinéraire Fréquence Date de début Winnipeg - St. John's 2 vols par semaine 1er juillet 2025 Vancouver - Halifax* 4 vols par semaine 1er juillet 2025 Saskatoon - Halifax 1 vol par semaine 28 juin 2025 Regina - Halifax 1 vol par semaine 29 juin 2025

*Offert précédemment à l'été 2024

Augmentation de la fréquence nationale pour l'été 2025

Itinéraire Fréquence Augmentation Winnipeg - Halifax 10 vols par semaine 43 % Edmonton - Halifax 13 vols par semaine 8 % Calgary - Deer Lake 3 vols par semaine 50 %

Les améliorations apportées au service national sont stratégiquement conçues pour faciliter la connectivité transparente à guichet unique aux vols directs de WestJet à partir de Halifax et de St. John's vers l'Europe, y compris Barcelone, Paris, Amsterdam, Dublin, Édimbourg et Londres, et offrir plus d'options aux invités qui cherchent à explorer l'autre côté de l'Atlantique. Pour en savoir plus sur l'horaire d'été complet de WestJet, consultez le site WestJet.com.

Autres citations

« Halifax connaît une capacité transatlantique sans précédent cette année, et nous sommes ravis de voir WestJet élargir ses offres de vols intérieurs cet été », a déclaré Marie Manning, vice-présidente du développement de l'entreprise et directrice commerciale de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. « Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir pour la première fois des services sans escale pour Regina et Saskatoon ainsi que le retour du service populaire Halifax - Vancouver, renforçant ainsi les correspondances de Halifax Stanfield au nombre de destinations atteint pour la dernière fois en 2019. »

« L'aéroport international de St. John's est ravi de l'engagement de WestJet à relier directement St. John's et Winnipeg », a commenté Dennis Hogan, président et chef de la direction de l'aéroport international de St. John's. « Cette toute nouvelle route sans escale offre un choix supplémentaire aux passagers pendant les mois d'été et renforce l'engagement de WestJet envers notre région. »

« L'aéroport régional de Deer Lake est ravi d'accueillir un vol supplémentaire à destination de Calgary, ce qui porte la liaison directe sans escale vers l'ouest du Canada à trois vols par semaine à partir de la fin de juin. L'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador offre des expériences touristiques incroyables et accueille de nombreuses personnes de l'ouest du Canada. Le vol supplémentaire facilite grandement les correspondances entre l'ouest et l'est du Canada », a déclaré Tammy Priddle, présidente et chef de la direction de l'aéroport régional de Deer Lake.

« WestJet a constamment démontré son engagement à servir notre région. Ce nouveau vol d'été sans escale entre Regina et Halifax est une étape importante qui améliorera les options de voyage pour les gens du sud de la Saskatchewan. En plus de répondre à la demande de liaisons plus directes avec la côte est du Canada, Halifax est une plaque tournante pour se rendre en Europe, grâce au réseau en expansion de WestJet », a déclaré James Bogusz, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Regina.

« WestJet est un partenaire précieux qui offre actuellement à Saskatoon le plus grand nombre d'options de vol parmi nos partenaires de services aériens. Son engagement continu à améliorer l'accès aérien soutient la croissance économique régionale et renforce la connectivité de notre collectivité. Nous sommes ravis d'ajouter Halifax à notre réseau d'itinéraires, qui relie encore mieux notre ville et notre province au reste du Canada et du monde », a déclaré Stephen Maybury, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Saskatoon.

« En tant que porte d'entrée internationale du Manitoba, l'aéroport international Richardson de Winnipeg est fier d'appuyer l'investissement continu de WestJet dans le renforcement de la connectivité nationale et transatlantique, a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. Le nouveau service vers St. John's et l'augmentation de la fréquence vers Halifax offriront plus d'options aux voyageurs tout en renforçant le rôle grandissant de Winnipeg pour établir des liens entre les Canadiens d'un océan à l'autre, et au-delà. »

« Nous sommes heureux de constater le retour du service vers Halifax à partir de Vancouver pour la saison estivale. Cela offre aux Canadiens plus d'options pour voyager entre la côte est et la côte ouest et vivre diverses expériences touristiques partout au pays », a déclaré Russell Atkinson, directeur du développement des services aériens à l'aéroport international de Vancouver (YVR).

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

