Expansion importante pour améliorer les liaisons entre Edmonton et Vancouver et les grandes villes des États-Unis

CALGARY, AB, le 7 nov. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui quatre nouvelles routes dans le cadre de l'horaire estival de la compagnie aérienne, dévoilant d'importantes occasions pour les Canadiens de l'Ouest et les Américains d'explorer les deux côtés de la frontière cet été. Offrant un réseau complet de liaisons entre deux grandes villes de l'Ouest canadien et les États-Unis, l'horaire d'été de WestJet comprendra de nouvelles routes entre Edmonton et Atlanta, Nashville et San Francisco, ainsi qu'un nouveau service reliant Vancouver et Détroit.

« Nous sommes ravis d'accroître la connectivité transfrontalière à partir d'Edmonton et de Vancouver, ce qui permettra aux Canadiens de l'Ouest d'avoir amplement l'occasion de répondre à leurs divers besoins en matière de voyage », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. « L'établissement de liaisons solides entre le Canada et les États-Unis est essentiel au plan de croissance de WestJet et aux collectivités que nous servons, car nous améliorons considérablement les options pour les invités d'agrément, les voyages d'affaires et les services de fret. »

Grâce au renforcement de la connectivité directe, WestJet augmentera son service transfrontalier dans l'Ouest canadien jusqu'à une fréquence quotidienne pendant les périodes de pointe, entre Edmonton et Atlanta et Vancouver et Détroit. Le service entre Edmonton et San Francisco et Nashville, ainsi qu'entre Vancouver et Détroit sera offert sur une base saisonnière, tandis que le service entre Edmonton et Atlanta assurera offrira une liaison toute l'année aux invités.

Route Fréquence Date de

début du

service Heure de

départ

(locale) Heure

d'arrivée

(locale) Edmonton -

San Francisco 5 vols par

semaine 20 juin 11 h 30 13 h 32 San Francisco -

Edmonton 5 vols par

semaine 20 juin 14 h 25 18 h 25 Edmonton -

Nashville 2 vols par

semaine 2 mai 9 h 35 14 h 24 Nashville -

Edmonton 2 vols par

semaine 2 mai 15 h 15 18 h 29 Edmonton -

Atlanta* Chaque jour 29 avril 0 h 45 7 h 06 Atlanta -

Edmonton* Chaque jour 29 avril 9 h 05 11 h 50 Vancouver -

Détroit Chaque jour 28 avril 23 h 35 7 h 01 Détroit -

Vancouver Chaque jour 28 avril 9 h 10 h 55

* Liaison toute l'année

L'expansion du réseau américain accroît l'accès aux plateformes de correspondance de Delta

Grâce à son partenariat de longue date avec Delta Air Lines, les invités dont la correspondance passera par Atlanta et Détroit accéderont à deux grands centres de la compagnie aérienne américaine. Grâce aux partenariats de partage de codes de WestJet, les invités qui transitent par Détroit pourront profiter d'une correspondance sans interruption vers plus de 70 destinations transfrontalières, dont New York, Washington D.C., Boston et plus encore, tandis que les invités qui passent par Atlanta auront la possibilité de se rendre à plus de 100 destinations aux États-Unis, depuis l'aéroport le plus achalandé du monde.

En s'appuyant sur le service actuel de WestJet vers les plateformes de correspondance de Delta, les invités de WestJet ont accès au vaste réseau américain de Delta à l'achat d'un seul billet. Les services comprennent l'enregistrement pour tous les vols à partir du premier départ, l'enregistrement des bagages jusqu'à leur ultime destination et l'accès au salon pour certains invités. De plus, les grands voyageurs des deux transporteurs aériens continueront de bénéficier d'avantages réciproques considérables chaque fois qu'ils voyageront avec l'un ou l'autre des transporteurs, y compris l'obtention et le rachat de points dans leur programme de fidélité préféré.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

