Le transporteur aérien célèbre le prolongement de l'horaire d'hiver en même temps que l'inauguration du service entre Winnipeg et Atlanta

WINNIPEG, MB, le 7 sept. 2023 /CNW/ - WestJet a aujourd'hui fait l'annonce d'un ajout très attendu à son horaire hivernal prévu avec une prolongation du service direct entre Winnipeg et Ottawa. En effet, la pause temporaire devait entrer en vigueur le 29 octobre 2023. WestJet sera dorénavant le transporteur exclusif offrant un service essentiel sur la route populaire, offrant quatre liaisons hebdomadaires entre le Manitoba et les capitales du Canada. Le service de WestJet entre Ottawa et Winnipeg, qui reprendra le 18 décembre 2023, sera exploité pendant la totalité de son horaire d'hiver.

« Le prolongement de cette liaison représente une autre preuve de notre leadership sur le marché et de notre engagement à l'égard de Winnipeg et d'Ottawa. Il s'agit d'un trajet clé pour les voyageurs gouvernementaux, d'affaires et d'agrément et d'une démonstration de notre plan de croissance en action alors que nous continuons à établir de véritables liens, créant de nouvelles occasions d'affaires et de tourisme dans les collectivités que nous servons », a déclaré Daniel Fajardo, WestJet, vice-président de la planification du réseau et des horaires.

Liaison Augmentation de

la fréquence Date d'entrée

en vigueur Heure de

départ (local) Heure

d'arrivée

(local) De

Winnipeg à

Ottawa 4 vols par semaine 18 décembre 8 h 55 12 h 24 D'Ottawa à

Winnipeg 4 vols par semaine 18 décembre 13 h 10 15 h 4

* Nouvelles fréquences de vols disponibles pour la réservation le 10 septembre 2023

WestJet voit le service entre Winnipeg et Atlanta prendre son envol

L'annonce de la prolongation du service concorde avec l'inauguration par WestJet de son service entre Winnipeg et Atlanta.

Avec le départ du vol WS1360 à 9 h, WestJet a également célébré aujourd'hui le lancement de son service entre Atlanta et Winnipeg. L'ajout d'Atlanta au réseau de Winnipeg vient élargir la liste de liaisons transfrontalières directes de la capitale du Manitoba, avec un service sans escale vers six destinations aux États-Unis, grâce aux investissements de WestJet dans la ville.

« Nous sommes ravis de célébrer l'envol d'une autre liaison transfrontalière exclusive et fondamentale, qui permettra une connectivité directe entre le centre du Canada et le sud-est des États-Unis. Ce trajet permettra d'améliorer considérablement le potentiel économique non seulement de Winnipeg, mais aussi de l'ensemble du Manitoba, et nous sommes impatients de voir la communauté tirer parti de cette liaison souhaitable », a poursuivi M. Fajardo.

Le départ du vol WS1360 est le premier de cinq vols hebdomadaires entre Atlanta et Winnipeg qui sont offerts cet hiver.

Liaison Date de début Fréquence Départ Arrivée De Winnipeg à

Atlanta 6 septembre

2023 5 vols par

semaine 9 h (heure

locale) 13 h 9 (heure

locale) D'Atlanta à

Winnipeg 6 septembre

2023 5 vols par

semaine 14 h (heure

locale) 16 h 20 (heure

locale)

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

