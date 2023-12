La deuxième liaison transpacifique de WestJet vers l'Asie soutient la poursuite de l'établissement de la plateforme mondiale de la compagnie aérienne à Calgary

CALGARY, AB, le 15 déc. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutera l'aéroport international d'Incheon (ICN) situé à Séoul, en Corée du Sud, à sa liste grandissante de destinations internationales dans le cadre de sa stratégie de croissance globale visant à accroître la présence de Calgary en tant que plateforme intercontinentale. Avec un service de trois jours par semaine cet été, les invités voyageant entre Calgary et Séoul profiteront des luxueux avions 787 Dreamliner de WestJet. Sous réserve des approbations réglementaires, la compagnie aérienne prévoit que les vols pourront être réservés au début de 2024 et invite les Canadiens à courir la chance de gagner un vol aller-retour vers Séoul et à être avisés lorsque des vols seront mis en vente.

« C'est avec grand plaisir que WestJet sera le seul lien direct entre l'Alberta et la Corée du Sud, ce qui améliorera la connectivité mondiale de notre flotte 787 à partir de Calgary, notre ville natale. En plus de créer des possibilités de tourisme bilatéral, le service de WestJet entre Séoul et Calgary permettra d'accroître la correspondance entre l'Ouest canadien et l'Asie, ce qui créera des occasions d'affaires et de fret uniques », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. « Le lancement du service en Asie l'été dernier a été couronné de succès et nous prévoyons que notre arrivée à Séoul sera chaleureusement accueillie par les Canadiens. »

Détails du service de WestJet vers Séoul

Liaison Date de début Fréquence Heure de départ Heure

d'arrivée Calgary -Séoul** 17 mai 2024* 3 vols par

semaine* 17h55* 20h45 + 1* Séoul - Calgary** 18 mai 2024* 3 vols par

semaine* 22h45* 18h15*

*Tous les détails du calendrier peuvent être modifiés et sont en attente des approbations de Transports Canada et du gouvernement de la Corée du Sud. **Les vols seront disponibles pour réservation en 2024, sous réserve des approbations gouvernementales.



« En tant que plateforme reliant les voyageurs aux gens et aux endroits du monde entier, nous sommes ravis d'accueillir la nouvelle liaison de WestJet entre YYC et l'aéroport international d'Incheon en Corée du Sud. L'expansion offre aux invités des occasions supplémentaires d'explorer les lieux et les expériences de ces deux régions incroyables et illustre la force de YYC en tant que porte d'entrée internationale », a déclaré Chris Dinsdale, chef de la direction, Administration aéroportuaire de Calgary.

Concours « On s'envole pour Séoul » de WestJet

Pour célébrer la nouvelle liaison vers l'Asie, WestJet a lancé un concours pour courir la chance de gagner un vol aller-retour pour deux de n'importe quelle destination canadienne de WestJet vers Séoul. De plus, en s'inscrivant au concours, les invités seront avisés lorsque les billets seront en vente, une fois que l'approbation réglementaire aura été obtenue. Le concours débute à 8h (HNR) le 14 décembre 2023 et se termine à 23h59 (HNR) le 4 janvier 2024. Il est ouvert aux résidents autorisés du Canada, à l'exception de ceux du Québec, qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence à la date de leur participation. Aucun achat requis. Pour le règlement complet du concours, consultez westjet.com/seoul.

Améliorer la correspondance de l'Alberta avec l'Asie

En plus de lancer le service entre Calgary et Séoul, WestJet a aussi amélioré la correspondance entre sa plateforme mondiale à Calgary et l'aéroport international Narita de Tokyo cet été, en élargissant la fréquence pour offrir un service quotidien. L'expansion du service survient au moment où WestJet renforce son appui à l'établissement de liens d'affaires dans le Pacifique et offre plus d'options que jamais auparavant pour explorer l'extraordinaire culture, les vastes paysages et la riche histoire du continent.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'introduction du service de WestJet à Séoul, les invités peuvent s'inscrire pour être les premiers à savoir quand des vols seront mis en vente par l'entremise du concours « On s'envole pour Séoul » de WestJet.

Autres citations

« La liaison directe avec Incheon représente une occasion importante pour WestJet Cargo, tant pour les exportations que pour les importations. Grâce à cette expansion, notre engagement à offrir des solutions de fret encore plus efficaces et fiables est inébranlable, facilitant les correspondances entre les entreprises et les marchés des deux continents », a déclaré Kirsten de Bruijn, vice-présidente directrice, WestJet Cargo.

« L'expansion des vols vers la Corée du Sud permettra à nos entreprises dévouées de l'Alberta et de l'Ouest canadien de prendre leur envol vers la région indo-pacifique, région qui connaît la croissance la plus rapide au monde. La facilité d'accès de nos entreprises signifie qu'elles peuvent saisir de nouvelles occasions de faire croître leurs affaires et de créer de bons emplois pour notre main-d'œuvre travailleuse », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique.

« Le gouvernement de l'Alberta est ravi que WestJet continue d'étendre sa portée dans l'Indo-Pacifique avec une liaison directe entre Calgary et Séoul. L'Alberta et la Corée du Sud entretiennent une relation de longue date, et cette nouvelle liaison continuera d'apporter d'importants avantages économiques et personnels aux Albertains et aux Sud-Coréens. Les Albertains auront un accès direct à un important aéroport en Asie, tandis que les voyageurs de la Corée du Sud pourront venir en Alberta et profiter de toutes les activités de calibre mondial et de l'hospitalité que notre grande province a à offrir », a déclaré Matt Jones, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta.

« Nous sommes ravis d'apprendre que WestJet prévoit offrir un service exclusif entre Incheon et Calgary, alors que nous célébrons le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée et le Canada. Avec le service vers Calgary, Incheon aura maintenant un accès direct à trois villes canadiennes, dont Toronto et Vancouver, ce qui augmentera la demande vitale de voyages et les échanges culturels entre nos deux pays », a déclaré Hag Jae Lee, président et chef de la direction de la Incheon International Airport Corporation.

« Calgary est la ville de taille moyenne la plus reliée au reste du monde en Amérique du Nord. La nouvelle liaison de WestJet vers Séoul, en Corée du Sud, ouvre plus de portes aux entreprises, aux capitaux et aux talents en leur donnant l'accès dont ils ont besoin pour créer de nouvelles possibilités entre nos deux villes de calibre mondial », a déclaré Brad Parry, président et chef de la direction de l'agence Calgary Economic Development et chef de la direction du fonds Opportunity Calgary Investment Fund.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: [email protected]