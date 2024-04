CALGARY, AB, le 22 avril 2024 /CNW/ - À compter du 17 mai 2024, les invités de WestJet auront accès à six autres villes de quatre pays asiatiques à partir de l'aéroport international d'Incheon (ICN) grâce à l'élargissement de l'accord de partage de codes de WestJet avec Korean Air, l'une des seules compagnies aériennes au monde ayant obtenu une cote 5 étoiles de la part de Skytrax.

Grâce à cet accord, les invités auront plus d'occasions d'explorer des destinations asiatiques transpacifiques uniques à l'extérieur de Séoul grâce à une connexion unique et transparente à l'aéroport ICN et à la commodité de réserver tout leur voyage avec un billet, des transferts de bagages et de gagner des dollars WestJet tout au long de leur voyage.

*Nouvelles destinations de partage de codes WestJet

Bangkok , Thaïlande (BKK)

, Thaïlande (BKK) Da Nang, Vietnam (DAD)

(DAD) Hanoï, Vietnam (HAN)

(HAN) Hô Chi Minh-Ville , Vietnam (SGN)

, (SGN) Hong Kong , Chine (HKG)

, Chine (HKG) Singapour (SIN)

« Alors que nous nous préparons pour les premiers vols de WestJet entre Calgary et Incheon, le moment de cette expansion du partage de codes est idéal. Nous améliorons la connectivité vers un plus grand nombre de destinations en Asie pour nos invités et les membres du programme Récompenses WestJet de l'une des villes les plus achalandées au monde, ainsi que la plaque tournante mondiale de Korean Air, a déclaré Jeff Hagen, vice-président du développement commercial et des partenariats stratégiques de WestJet. Notre partenariat réciproque de longue date avec Korean Air offre des possibilités intéressantes aux voyageurs d'agrément et d'affaires dans un plus grand nombre d'endroits sur le continent asiatique et offre à de nouveaux invités en Asie un accès à tout le Canada par l'entremise de notre plaque tournante mondiale à Calgary. »

À la suite du succès de l'entrée de WestJet en Asie, la compagnie aérienne a récemment lancé un service saisonnier entre YYC et ICN. Le nouvel itinéraire sera lancé le 17 mai 2024 et sera offert à bord du 787 Dreamliner de WestJet jusqu'à trois jours par semaine pendant les périodes de pointe.

« Nous sommes heureux d'annoncer un partage de codes élargi avec notre partenaire de longue date WestJet, qui offre à nos précieux clients un accès à un large éventail de destinations transpacifiques, a déclaré Tae Joon Kim, vice-président principal de Korean Air et chef des affaires internationales et de l'alliance. Le lancement de la liaison entre Calgary et Séoul Incheon de WestJet renforcera la connectivité entre la Corée et le Canada, tandis que notre partenariat renforcé reliera harmonieusement les clients à un éventail élargi de villes asiatiques et canadiennes par l'entremise de nos plaques tournantes respectives à Incheon et à Calgary. »

Toutes les destinations de partage de codes de WestJet sont maintenant disponibles sur le site Web de WestJet, l'application WestJet et les partenaires agents de voyages, où les membres du programme Récompenses WestJet peuvent gagner et échanger des dollars WestJet tout au long de leur parcours. Visitez le site WestJet.com pour en savoir plus.

