ST. JOHN'S, NL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui son horaire estival pour St. John's, en mettant l'accent sur le nouveau service direct vers Paris, ainsi que le retour très attendu du service direct entre la capitale de la province et Dublin. L'événement où ces annonces ont été faites et auquel ont participé des partenaires communautaires clés a permis de connaître les détails de l'accroissement du service saisonnier vers Londres (Gatwick), dont les vols passeront de trois à quatre par semaine à compter du 28 avril, comparativement à la saison estivale 2024.

À partir de la gauche : Dennis Hogan, chef de la direction de l’autorité de l’aéroport international de St. John’s, AnnMarie Boudreau, PDG de la chambre de commerce de St. John’s, Craig Foley, PDG, Hospitality Newfoundland and Labrador, l’honorable Dr. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Gibbons, vice-président des affaires extérieures chez WestJet et l’honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs. (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Nous savons à quel point la liaison transatlantique est essentielle pour St. John's, non seulement pour prendre des vacances à l'étranger, mais aussi pour favoriser le tourisme entrant de la province et soutenir la croissance économique, a déclaré Andy Gibbons, vice-président, Affaires extérieures, WestJet. Le lancement d'un nouveau service vers Paris, le retour d'un service direct vers Dublin et l'accroissement du service vers Londres sont une réponse directe aux précieux commentaires de la communauté, et nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec notre gouvernement et nos partenaires de l'industrie. Cette annonce reflète l'engagement continu de WestJet envers la collectivité de St. John's et nos investissements continus dans la région. »

Faits saillants de l'horaire estival de St. John's

Itinéraire Fréquence de pointe

hebdomadaire Date de début Date de fin St. John's - Dublin Deux fois par semaine 22 mai 23 octobre St. John's - Londres (Gatwick) Quatre fois par semaine 28 avril 25 octobre St. John's - Paris Une fois par semaine 18 mai 19 octobre

« Avec l'expansion du service sans escale vers Londres (Gatwick), le retour du service vers Dublin et une toute nouvelle liaison directe vers Paris, l'annonce faite aujourd'hui par WestJet fait d'YYT une passerelle vers l'Europe et un point d'entrée clé en Amérique du Nord, a déclaré Dennis Hogan, chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international de St. John's. S'appuyant sur le succès de l'été dernier du service transatlantique, cet accroissement du service répond directement à la forte demande pour les voyages en Europe et relie davantage Terre-Neuve-et-Labrador au monde. Nous remercions WestJet pour son précieux partenariat et son engagement continu envers YYT et les collectivités que nous servons. »

Pour soutenir les améliorations continues du calendrier de vols à St. John's et ailleurs, WestJet a récemment réaffirmé son engagement à offrir un transport aérien fiable de classe mondiale tout au long de l'année. Pour en savoir plus sur les changements apportés pour renforcer la résilience opérationnelle de WestJet, visitez la salle de presse de WestJet.

« L'expansion de cette route, qui fournit une connexion vers l'Europe sept jours sur sept, change la donne. Terre-Neuve-et-Labrador accueille favorablement ces liens internationaux qui contribuent à créer des possibilités extraordinaires pour notre province. Je remercie WestJet de continuer à travailler avec notre gouvernement, ainsi que l'Administration de l'aéroport international de St. John's pour ses efforts d'expansion des services aériens. Ces itinéraires offrent un grand potentiel, et je suis emballé par les possibilités qui s'offrent à nous », a déclaré l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion dans le pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Consultez la salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]