CALGARY, AB, le 14 sept. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 25 septembre 2023, ses invités auront accès à 31 villes supplémentaires dans 11 pays européens à partir de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) grâce à l'élargissement de l'accord de partage de codes entre WestJet et Air France.

Grâce à un partenariat fructueux de 10 ans, les deux compagnies aériennes ont relié des millions de voyageurs entre le Canada et l'Europe avec un seul billet pratique et leur ont offert la possibilité de gagner des dollars WestJet tout au long de leur voyage. Auparavant, l'accord de partage de codes entre WestJet et Air France comptait 22 destinations depuis l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, qui seront toutes maintenues à mesure que le nombre de destinations en Europe passera à 53. Les destinations seront accessibles par le réseau de WestJet.

« WestJet est ravie de plus que doubler son offre actuelle de destinations grâce à son accord de partage de codes avec Air France. Cet accord augmentera considérablement les possibilités pour les Canadiens de transformer leurs escapades européennes de rêve en réalité », a déclaré Chris Avery, vice-président, Développement commercial, WestJet.

En raison de la demande exceptionnelle pour son service saisonnier vers la cité de l'amour, WestJet a prolongé le service entre Calgary et Paris pour l'offrir toute l'année. L'itinéraire autrefois saisonnier continuera d'être offert à bord du 787 Dreamliner de WestJet jusqu'à sept jours par semaine pendant les périodes de pointe. Il servira de point de correspondance idéal pour permettre à nos invités de s'envoler facilement vers ces destinations supplémentaires avec Air France.

« Alors que nous nous préparons pour notre première année de vols hivernaux à destination de Paris, l'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante de notre partenariat avec Air France, qui permettra de rehausser la correspondance harmonieuse entre le Canada et des destinations attrayantes comme Nice, dans le sud de la France, Helsinki en Finlande et la ville ensoleillée de Valence, en Espagne », a poursuivi M. Avery.

« Air France et WestJet entretiennent depuis longtemps des liens étroits et offrent plus de 23 destinations déjà au Canada en vertu du code d'Air France. Grâce à cette évolution, nous élargissons davantage la coopération et nous sommes honorés d'accueillir les invités de WestJet au sein de notre réseau européen », a affirmé Fahmi Mahjoub, vice-président principal, Air France-KLM, Alliances.

