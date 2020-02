WestJet accueille Billy Nolen au poste de vice-président, Sûreté, sécurité et qualité

« M. Nolen est un chef de file en matière de sécurité axé sur les résultats, et ses réalisations dans le domaine de l'aviation sont impressionnantes, a déclaré Ed Sims. Alors que WestJet poursuit son évolution vers un transporteur en réseau à plus grande portée mondiale, l'expérience de M. Nolen dans le maintien de la culture de sécurité de certaines des compagnies aériennes les plus sûres au monde profitera grandement à notre engagement continu à l'égard de la sécurité avant tout. Nous sommes ravis qu'il se joigne à notre équipe. »

« WestJet partage clairement ma passion pour la sécurité, car elle est reconnue comme l'une des compagnies aériennes les plus sûres, a affirmé Billy Nolen. Je me réjouis à l'idée de faire partie de l'équipe de WestJet et de renforcer davantage sa culture de sécurité dans son réseau mondial en pleine croissance. »

M. Nolen apporte à WestJet plus de 30 ans d'expérience de l'exploitation et de la sécurité d'entreprise, des affaires réglementaires et des opérations aériennes. Il se joindra à nous après avoir travaillé pour Qantas Airways Limited, où il a été directeur exécutif, Sécurité et santé au sein du groupe, responsable du rendement en matière de sécurité du groupe Qantas. Avant d'occuper le poste à Qantas Airways Limited, M. Nolen a été vice-président principal, Sûreté, sécurité et exploitation pour des lignes aériennes d'Amérique et directeur général, Sûreté et Affaires réglementaires pour American Airlines.

En plus de son expérience dans l'industrie de l'aviation, M. Nolen a également servi dans l'armée américaine à titre d'officier de la sécurité aérienne et a effectué de multiples vols de service à bord de divers aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante.

WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats aériens. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées des voyageurs en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne était aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Swoop 2019 - Jeune compagnie aérienne de l'année (Prix d'excellence en aviation de la CAPA 2019)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Rewards Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

