WestJet accueille Angela Avery à titre de vice-présidente directrice, avocate-conseil générale et secrétaire générale

« Angela est une leader hautement qualifiée qui possède une vaste expérience juridique, et elle aidera WestJet à mener à bien sa stratégie mondiale, a déclaré Ed Sims. Nous accueillons Angela à un moment crucial, et nous avons hâte de recevoir ses conseils sur certains de nos projets les plus importants. Nous sommes choyés qu'elle se joigne à notre équipe talentueuse. »

« Je suis très heureuse de me joindre à WestJet à cette étape cruciale, a affirmé Angela Avery. J'observe et admire le parcours de WestJet depuis 1996, et je suis impatiente de travailler avec l'équipe, les organismes de réglementation et d'autres intervenants pour assurer la réussite de WestJet au pays et à l'échelle mondiale. »

Angela possède une vaste expérience en ce qui a trait aux transactions, à la réglementation et à la conformité, et elle apporte à WestJet plus de 25 ans d'expérience juridique et commerciale. Avant de se joindre à WestJet, elle travaillait chez Athabasca Oil Corporation à titre d'avocate-conseil générale et vice-présidente, Développement des affaires. Auparavant, elle a occupé des postes de direction chez ConocoPhillips, et son expérience internationale comprend une nomination aux Nations Unies, où elle a contribué à la réclamation d'indemnités de guerre.

Angela est membre du Barreau de l'Alberta et de New York.

WestJet

En collaboration avec les transporteurs régionaux de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 110 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 250 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats aériens. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction et peuvent également bénéficier de tarifs avantageux exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires aériens.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019) et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées des voyageurs en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne était aussi lauréate du prix Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur ses vols.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Swoop 2019 - Jeune compagnie aérienne de l'année (Prix d'excellence en aviation de la CAPA 2019)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018

(Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com