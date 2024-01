CHENGDU, Chine, le 25 janv. 2024 /CNW/ -- Donnant le coup d'envoi à la nouvelle année avec des réalisations remarquables, la société WestGene, basée à Chengdu, a eu un impact important lors du troisième sommet sur les traitements basés sur l'ARNm à Berlin, en Allemagne. Reconnue pour le rôle clé qu'elle a joué dans la recherche sur l'ARNm, Xiangrong Song, cofondatrice et chef de la direction de WestGene, a présenté les plus récentes avancées dans le secteur de l'oncologie de l'entreprise, en mettant un accent particulier sur les vaccins à base d'ARNm contre le cancer.

Le sommet, qui s'est tenu du 23 au 25 janvier, est un événement clé dans le domaine du développement de médicaments à base d'ARNm, attirant plus de 200 spécialistes de différentes régions du monde. Cette année, les discussions ont mis en lumière la polyvalence de la technologie de l'ARNm dans la lutte contre les nouvelles maladies et mis l'accent sur l'importance de la collaboration mondiale dans le développement de médicaments et l'accès à ceux-ci. Les observations d'organismes influents comme l'OMS, la CEPI et l'EMA, ainsi que de géants de l'industrie comme Pfizer, Sanofi, Moderna, Merck, BioNTech et CureVac, mettaient l'accent sur l'application de l'IA et de l'apprentissage machine dans la recherche sur l'ARNm, afin de surmonter les complexités réglementaires et de réaliser des progrès dans le développement et la fabrication de produits thérapeutiques.

Dans son discours, madame Song a discuté des améliorations et des données provisoires sur les vaccins à base d'ARNm contre le cancer ciblant les cancers associés au VEB et les cancers du foie chez les patients ayant une sérologie positive du VHB. Elle a discuté des percées de WestGene dans le traitement de cancers particuliers comme le carcinome du nasopharynx, le lymphome associé aux cellules NKT, le carcinome hépatocellulaire lié au VHB et le cancer colorectal, soulignant l'innocuité et l'efficacité établies par les données d'étude clinique sur l'insulinothérapie intensive. Elle a souligné dans son discours l'impact transformateur du traitement à base d'ARNm de WestGene dans le domaine de l'oncologie.

Le vaccin contre les cancers associés au VEB, un projet important du portefeuille de plus de 20 initiatives d'ARNm de WestGene, a surmonté des obstacles importants comme l'efficacité du vaccin contre les tumeurs et l'immunogénicité. Sa production rapide et sa rentabilité, combinées à sa grande efficacité et à sa faible toxicité, améliorent considérablement l'accessibilité des patients et offrent une option de traitement plus viable à un plus grand nombre de patients. Cette innovation a été soulignée particulièrement lors de l'édition 2022 de la National Disruptive Technology Innovation Competition, où WestGene s'est démarqué dans la catégorie ARNm parmi 2 800 participants, confirmant ainsi son statut de pionnier dans le secteur de la biotechnologie en Chine.

Fondée par deux scientifiques visionnaires, M. Wei Yuquan et M. Xiangrong Song, WestGene Biotech se consacre à la recherche innovante dans le domaine des traitements à base d'ARNm. Axée sur le développement de traitements avant-gardistes à base d'ARNm, l'entreprise vise à consolider sa position sur le marché mondial des produits biopharmaceutiques, soutenue par sa solide infrastructure technologique et ses droits de propriété intellectuelle exclusifs.

WestGene a réalisé des progrès remarquables en 2023, avec l'acquisition d'un brevet américain pour sa technologie innovante d'administration à base de nanoparticules lipidiques et l'autorisation du gouvernement pour un projet clé de conception de médicaments à base d'ARNm reposant sur l'IA pour le développement de vaccins contre le cancer et le remplacement des protéines. Ce projet, comme la vaste filière de projets de WestGene, place l'entreprise à l'avant-garde de l'innovation et de la recherche dans le secteur biopharmaceutique.

