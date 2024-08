CHENGDU, Chine, 9 août 2024 /CNW/ - WestGene Biopharma est fière d'annoncer que son vaccin thérapeutique anticancer à ARNm, WGc-043, a reçu une double approbation DNR (drogue nouvelle de recherche) auprès de la NMPA (National Medical Products Administration) en Chine et de la FDA (Food and Drud Administration) aux États-Unis. Cette réalisation sans précédent marque le premier vaccin à ARNm approuvé par la demande d'autorisation DNR contre les cancers associés au VEB aux États-Unis et en Chine.

Une étape importante dans l'immunothérapie du cancer

WestGene va faire progresser les essais cliniques à la suite de deux approbations DNR pour le premier vaccin thérapeutique à ARNm au monde contre les cancers associés au VEB (PRNewsfoto/WestGene)

Le 6 août, le CDE (Center for Drug Evaluation) de la NMPA a approuvé la demande d'essai clinique pour l'injection WGc-043, ce qui a permis le lancement des essais cliniques de phase I. Cette double approbation valide davantage l'expertise de WestGene dans les technologies de base de l'ARNm, comme les vecteurs d'administration et la conception de séquences, et accélère la commercialisation de vaccins à ARNm antitumoraux efficaces et à faible toxicité dans le monde entier.

Technologie révolutionnaire

WGc-043 fait partie du portefeuille de plus de 20 candidats-vaccins à ARNm de WestGene. Les aspects novateurs du WGc-043 comprennent :

1. Dépistage antigénique assisté par l'IA : L'utilisation de l'IA pour sélectionner les séquences de protéines les plus vastes et les plus sûres avec l'introduction d'un immunoamplificateur unique au monde dans la molécule d'ARNm. Cette conception active l'immunité antitumorale du patient, générant des lymphocytes T cytotoxiques, des anticorps spécifiques aux antigènes et lymphocytes T à mémoire, offrant des effets anticancéreux très efficaces comparables à ceux des thérapies combinées CAR-T et anticorps monoclonaux, et prévenant la récidive tumorale.

2. Système de livraison avancé : Le nouveau système d'administration à base de nanoparticules lipidiques, breveté en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud, a démontré l'innocuité et l'efficacité de l'administration dans les essais cliniques de trois produits exclusifs de WestGene.

Potentiel commercial important et immunothérapie novatrice pour les cancers associés au VEB

Le VEB, classé comme cancérogène du groupe 1 par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer), infecte plus de 90 % de la population mondiale et est associé à plus de dix cancers, dont le carcinome nasopharyngé, le lymphome, le cancer de l'estomac, le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer de l'œsophage, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le WGc-043 est maintenant approuvé dans les deux pays pour le traitement des tumeurs solides et des cancers hématologiques positifs au VEB. Cette nouvelle option d'immunothérapie, appuyée par des données préliminaires de grande qualité, devrait démontrer une excellente innocuité et une activité antitumorale dans les prochains essais cliniques.

Le WGc-043 a mené des essais initiés par des chercheurs sur le carcinome nasopharyngé et le lymphome à cellules T tueuses naturelles, démontrant une innocuité et une efficacité supérieures à celles des vaccins à ARNm existants contre le cancer. Son lancement devrait être une percée majeure dans l'immunothérapie à ARNm pour les tumeurs positives au VEB.

Progrès complets en matière de pipeline et de commercialisation

En s'appuyant sur ses réalisations scientifiques, WestGene a établi cinq plateformes de recherche et développement. Le pipeline de WestGene comprend plus de 20 produits, dont des vaccins à ARNm contre le cancer, des vaccins préventifs à ARNm contre les maladies infectieuses et des médicaments thérapeutiques contre des maladies comme l'obésité et le vieillissement. En plus de l'approbation DNR pour son produit contre le cancer, le nouveau nanoadjuvant WGa01 de WestGene a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence en Chine l'an dernier, marquant une étape importante dans la production nationale.

Alors que WestGene va de l'avant, son esprit pionnier et son engagement envers l'innovation promettent de révolutionner le domaine de la technologie de l'ARNm et du traitement du cancer. WestGene est actuellement ouverte à diverses formes de collaboration commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, l'octroi de licences de pipelines, le codéveloppement et l'octroi de licences technologiques.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]