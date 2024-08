BOSTON, 2 août 2024 /CNW/ - Le 4e sommet sur les produits thérapeutiques à base d'ARNm, l'un des salons les plus importantes de l'industrie mondiale de l'ARNm, a eu lieu du 29 au 31 juillet à Boston, aux États-Unis. Plus de 400 spécialistes de l'industrie et 65 chercheurs de premier plan dans le domaine du développement de médicaments à base d'ARNm se sont réunis pour discuter des dernières percées et des applications croissantes de la technologie à base d'ARNm. Dre Xiangrong Song, cofondatrice de WestGene Biopharma, une entreprise établie à Chengdu, a été invité à participer aux travaux pionniers de WestGene dans le domaine des produits thérapeutiques à base d'ARNm, en mettant particulièrement l'accent sur le vaccin thérapeutique à base d'ARNm de premier plan contre le cancer au monde, le WGc-043.

M. Xiangrong Song, directeur général et cofondateur de WestGene Biopharma, une entreprise établie à Chengdu. (PRNewsfoto/WestGene)

Mettre en valeur les percées dans les traitements à base d'ARNm

Xiangrong Song a présenté les plus récentes données de recherche et les progrès technologiques du WGc-043, le premier vaccin thérapeutique à ARNm ciblant les tumeurs liées au virus Epstein-Barr pour atteindre les jalons de la PNMR en Chine et aux États-Unis. Dans son discours principal, elle a décrit en détail le développement du WGc-043, en soulignant son innocuité et son efficacité dans le traitement du lymphome T/NK à cellules matures et du carcinome du nasopharynx. Le vaccin utilise les technologies révolutionnaires de WestGene dans la conception de la séquence d'ARNm, les nouveaux vecteurs d'administration et la fabrication évolutive pour assurer des normes élevées sur le plan de l'innocuité et de l'efficacité.

Au cours du sommet, Xiangrong Song a également discuté des défis et des possibilités plus vastes au sein de l'industrie de l'ARNm, en particulier de la nécessité d'améliorer l'expression des protéines et l'efficacité du système d'administration tout en réduisant les coûts de production. Elle a insisté sur l'importance de trouver un équilibre entre l'efficacité et l'innocuité, un principe qui a guidé les efforts de R-D de WestGene depuis le tout début. Elle a également souligné l'approche collaborative de WestGene, qui comprend l'octroi de licences de pipeline pour l'accès aux candidats validés, des projets de codéveloppement qui tirent parti de l'expertise combinée et l'octroi de licences technologiques pour permettre aux partenaires d'utiliser les solutions de pointe de WestGene dans leurs propres développements, accélérant ainsi l'innovation et les progrès en matière de traitements.

Le sommet a donné lieu à des discussions approfondies sur les plus récentes données cliniques, le développement de plateformes, les connaissances réglementaires et les applications pionnières des traitements à base d'ARNm pour diverses indications, y compris les maladies oncologiques, rares et infectieuses.

Xiangrong Song a conclu : « Il est très important de présenter nos recherches sur une telle plateforme. La technologie à base d'ARNm offre de nouveaux espoirs et de nouvelles options pour le traitement des cancers, et nos études soulignent l'immense potentiel de ce traitement sur le plan de l'innocuité et de l'efficacité.

WestGene Biopharma demeure déterminée à repousser les limites des produits thérapeutiques à base d'ARNm, en tirant parti de ses technologies exclusives et de son cadre de collaboration pour offrir des thérapies transformatrices aux patients du monde entier.

