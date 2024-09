BARCELONE, Espagne, 16 septembre 2024 /CNW/ - WestGene Biopharma, un innovateur de premier plan dans le domaine des traitements à ARNm, a présenté les dernières données cliniques de son vaccin à ARNm contre les tumeurs positives au EBV, WGc-043, lors d'une mini-présentation au congrès 2024 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO).

Progrès novateurs dans les traitements à ARNm

WGc-043, le premier vaccin thérapeutique à ARNm au monde ciblant les tumeurs positives au EBV pour obtenir l'approbation du DNR en Chine et aux États-Unis, a démontré une sécurité, une immunogénicité et une activité antitumorale exceptionnelles dans les derniers essais cliniques. Le vaccin est mis au point spécifiquement pour les patients adultes atteints de tumeurs solides avancées positives au EBV et de lymphomes réfractaires ou récurrents positifs au EBV, des maladies pour lesquelles il n'existe actuellement aucune option de traitement efficace à faible toxicité.

Un rendement clinique impressionnant reconnu par l'ESMO

Les données cliniques provisoires présentées à l'ESMO 2024 ont souligné la capacité du vaccin à activer le système immunitaire du patient, ce qui a mené à la production de cellules T cytotoxiques, d'anticorps spécifiques aux antigènes et de cellules T à mémoire qui ciblent et détruisent les cellules cancéreuses. Ce nouveau mécanisme offre une alternative prometteuse aux thérapies conventionnelles CAR-T et aux anticorps monoclonaux et vise également à prévenir la récurrence de la tumeur, offrant un triple avantage, en particulier pour les patients atteints d'un carcinome nasopharyngé au stade avancé et d'un lymphome à cellules NK/T.

Technologie novatrice et impact mondial

WGc-043 témoigne de la plateforme d'ARNm exclusive de WestGene, qui comprend des innovations de pointe en matière de conception de séquences d'ARNm, de nouveaux systèmes d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP) et de processus de fabrication évolutifs. Le vaccin a été mis au point à l'aide de la technologie brevetée LNP de WestGene, qui est reconnue pour son efficacité et son innocuité supérieures. Cette technologie a joué un rôle déterminant dans la résolution des défis associés à l'administration du vaccin à ARNm et a permis à WestGene de se positionner comme un leader dans le traitement de l'ARNm à l'échelle mondiale

Élargir les horizons dans le traitement du cancer

Le marché mondial des vaccins contre le cancer à ARNm devrait croître considérablement, avec des estimations allant de 230 à 300 milliards de dollars d'ici 2035. Le succès du WGc-043 à l'ESMO souligne le potentiel de la technologie de l'ARNm non seulement pour mener le terrain, mais aussi pour accélérer le développement clinique et fournir des traitements sûrs et efficaces aux patients atteints de cancer à un stade avancé.

Regard vers l'avenir

WestGene Biopharma (www.westgenepharma.com) demeure déterminée à faire progresser sa plateforme d'ARNm et à élargir son pipeline pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans un éventail d'indications. L'approche novatrice et l'engagement de l'entreprise à l'égard de la collaboration continueront de stimuler les progrès dans le domaine des produits thérapeutiques à ARNm et de donner de l'espoir aux patients du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505920/image_5030521_43293125.jpg

SOURCE WestGene

PERSONNE-RESSOURCE : Yang Yang, +86-173113455, [email protected]