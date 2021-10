Westervelt et la CDPQ annoncent un nouveau partenariat stratégique axé sur les terres forestières durables, avec une acquisition en Géorgie

TUSCALOOSA, Ala. et MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - The Westervelt Company et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un terrain forestier de plus de 307 km2 (76 000 acres) produisant du pin de haute qualité, ainsi que la création d'un nouveau partenariat stratégique axé sur la gestion durable de terres forestières.

La propriété nouvellement acquise était détenue et gérée depuis plus d'un siècle par Superior Pine Products, une entreprise familiale dont le siège social est en Géorgie.

« Il s'agissait d'une occasion très rare d'acheter un actif hors de l'ordinaire dans le sud-est de la Géorgie. Cette terre correspond aux objectifs stratégiques de Westervelt en matière de croissance et de diversification, et l'âge de ses essences permet de trouver un point d'équilibre entre croissance et durabilité », a déclaré Brian Luoma, président et chef de la direction de Westervelt.

« Cette transaction illustre bien l'objectif de notre initiative de Gestion durable des terres : investir dans des terres avec des partenaires qui partagent véritablement nos valeurs et notre culture d'investissement constructif. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Westervelt, une entreprise familiale axée sur la durabilité et l'innovation, pour ce premier investissement aux États-Unis dans le cadre de notre partenariat. Les forêts sont des actifs essentiels et nous croyons qu'elles prendront une importance croissante dans la lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie plus verte », a affirmé Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

« Pour nous, cela représente bien plus que l'achat d'un terrain. Superior Pine partage les engagements de Westervelt en matière de durabilité et de gestion responsable, et ces terres seront exploitées d'une manière qui honorera l'héritage de Superior. Ces valeurs organisationnelles sont également celles de la CDPQ, respectée pour son approche d'investissement novatrice et aux retombées positives, qui correspond à nos objectifs de gestion durable des terres à long terme », a indiqué Cade Warner, chef de la durabilité chez Westervelt.

« Alors que nous allons de l'avant avec notre plan stratégique de diversification géographique de nos actifs forestiers, cette transaction permettra à Superior de se développer dans d'autres marchés, tout en demeurant présente dans sa principale région d'activité. Nos valeurs d'entreprise et notre engagement envers le développement durable étant partagés par Westervelt et la CDPQ, nous sommes enthousiasmés par cette transaction et par d'éventuelles possibilités de croissance », a déclaré Scott Griffin, président et chef de la direction de Superior Pine Products Company.

La Westervelt Company, dont le siège social est à Tuscaloosa, en Alabama, a été fondée en 1884 par Herbert Westervelt et est toujours détenue et gérée par la famille. Westervelt a une longue tradition en matière de durabilité, d'excellence environnementale et de qualité. L'héritage d'innovation de l'entreprise a été un facteur clé dans son intérêt à s'associer à la CDPQ.

À propos de The Westervelt Company

The Westervelt Company, une entreprise privée dont le siège social est situé à Tuscaloosa, en Alabama, a été fondée en 1884 est actuellement dirigée par la quatrième génération de la famille Westervelt. Elle est un chef de file du secteur de la gestion des terres, de la fabrication de produits en bois et des mesures d'atténuation des risques environnementaux. Elle est reconnue pour son excellence en matière de gestion durable des forêts, d'approvisionnement responsable des produits et services forestiers, de gérance des ressources naturelles et de conservation des écosystèmes. Comptant plus d'un demi-million d'acres de terres sous gestion, les divisions formant le groupe collaborent pour assurer la gérance durable des ressources naturelles aujourd'hui, demain et pour de nombreuses générations à venir.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ totalisait 390 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de Superior Pine Products Company

Superior Pine Products Company est une entreprise familiale multigénérationnelle qui possède et exploite des terres boisées en Géorgie, en Alabama et en Caroline du Sud. Avec près de 100 ans d'expérience dans l'innovation forestière, Superior Pine demeure dévouée à la gestion durable des terres et des forêts afin de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes, ainsi que pour les communautés environnantes. Superior Pine est enthousiaste à l'idée d'utiliser cette transaction pour s'étendre sur d'autres marchés au-delà de ses avoirs principaux.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

