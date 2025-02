METEPENAGIAG MI'KMAQ NATION, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, NB, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Weso'tmk Samqwan Incorporated, une organisation autochtone axée sur la prestation de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sécuritaires, fiables et durables, a signé une entente-cadre avec Services aux Autochtones Canada (SAC). L'entente ouvre la voie au transfert des services de soutien des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées qui étaient assurés par le gouvernement du Canada à Weso'tmk Samqwan Incorporated, ce qui constitue une étape importante vers l'autodétermination des Premières Nations au Nouveau-Brunswick.

L'entente-cadre de Weso'tmk Samqwan Incorporated a été signée le mercredi 19 février par le chef Bill Ward de Metepenagiag et le chef George Ginnish de Natoaganeg, les directeurs de Weso'tmk Samqwan Incorporated, et Tammy Drew-Howse, directrice générale régionale associée, région de l'Atlantique de SAC. L'entente sert de feuille de route pour le transfert des services de gestion de l'eau et des eaux usées assurés par le gouvernement du Canada à Weso'tmk Samqwan Incorporated, en définissant clairement les rôles et responsabilités. Il vise à combler les principales lacunes en matière de normes de service, de renforcement des capacités, de réglementation et de financement, et à faire progresser l'objectif d'autosuffisance pour les Premières Nations mi'kmaw.

Cette initiative s'inscrit dans un effort plus vaste visant à habiliter les Premières Nations mi'kmaw à gérer les services qui sont essentiels à leur bien-être. L'entente s'harmonise avec les responsabilités du gouvernement du Canada en vertu de la Convention de règlement relative au recours collectif pour la salubrité de l'eau potable de 2021. Elle renforce l'engagement du Canada à contribuer à assurer la salubrité de l'eau potable dans les réserves au moyen de mesures qui renforcent l'infrastructure et appuient les lois et la gouvernance en matière d'eau des Premières Nations.

La prochaine étape est l'élaboration conjointe d'une entente de transfert de la prestation des services entre Weso'tmk Samqwan Incorporated et SAC, qui comprendra un financement à long terme pour permettre à l'organisation de fournir pleinement les services d'eau et d'eaux usées. Maintenant que l'entente-cadre est en place, Weso'tmk Samqwan Incorporated se concentrera sur la mise en œuvre du processus de transfert et le renforcement des capacités organisationnelles, avec le soutien du North Shore Mi'kmaq Tribal Council et de SAC.

« Lorsque les communautés autochtones s'occupent de la gestion des services essentiels, nous créons un avenir plus fort et plus durable pour notre peuple, au bout du compte, par notre peuple. Cette entente vise à reprendre la responsabilité des réseaux d'alimentation en eau qui nous soutiennent, en veillant à ce qu'ils soient gérés selon les normes les plus élevées et qu'ils soient centrés sur les valeurs mi'kmaq. »

Chef George Ginnish

Directeur de Weso'tmk Samqwan Incorporated, chef de la Natoaganeg First Nation et président du North Shore Mi'kmaq Tribal Council

« Cet accord témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque les dirigeants autochtones et les partenaires gouvernementaux se réunissent pour partager une vision commune. En reprenant la responsabilité des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, nous prenons des mesures pour favoriser l'autodétermination et veiller à ce que nos communautés disposent de l'infrastructure, de l'expertise et des ressources dont elles ont besoin pour prospérer. L'eau, c'est la vie, et il est essentiel que nos communautés mi'kmaq aient en place des systèmes qui reflètent nos valeurs et nos priorités. »

Jim Ward

Gérant général, North Shore Mi'kmaq Tribal Council

« La signature de l'entente-cadre avec Weso'tmk Samqwan Incorporated est une étape cruciale vers la mise en œuvre de ce modèle de prestation de services dirigé par les Premières Nations. Les projets qui aident les communautés à reprendre le contrôle des programmes et des services sur lesquels elles comptent sont importants pour renforcer l'autodétermination et bâtir un avenir où chacun a une chance égale de réussir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Weso'tmk Samqwan Incorporated est une organisation sans but lucratif dirigée par les Mi'kmaw qui s'engage à fournir des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées liés au soutien technique, au renforcement des capacités et à la planification financière pour les Premières Nations participantes au Nouveau-Brunswick. Constituée en société en 2023, la Weso'tmk Samqwan Incorporated a été élaborée selon une orientation stratégique du North Shore Mi'kmaq Tribal Council (NSMTC), qui représente sept nations mi'kmaq au Nouveau-Brunswick. Depuis 2020, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada, le NSMTC a consulté les Premières Nations membres, leurs chefs et des experts techniques pour s'assurer que le modèle de service de Weso'tmk Samqwan Incorporated permet d'obtenir une eau potable propre et fiable et un traitement efficace des eaux usées dans les communautés des Premières Nations.

Le North Shore Mi 'kmaq Tribal Council est une organisation sans but lucratif qui dessert principalement ses sept nations membres - Ugpis'ganjig, Oinpegitjoig, Natoaganeg, Metepenagiag, L'Ui Menikuk, Tjipõgtõtjg et Amlamgog - tout en offrant du soutien à 25 Premières Nations supplémentaires dans le Canada atlantique. Le conseil fournit des services, du soutien technique et du renforcement des capacités dans les domaines de la gestion de l'eau et des déchets, du logement et de l'infrastructure, du financement de l'éducation postsecondaire, de la formation et de l'emploi, du développement communautaire, des possibilités d'énergie propre, de la gérance environnementale et la coordination des services de santé. La mission du CTMNE consiste à favoriser la santé, la durabilité et la prospérité économique de ses nations membres.

