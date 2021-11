L'ouverture du 400e restaurant Wendy's au Canada marque une étape importante et témoigne du leadership de la marque en matière d'innovation du design et de sa croissance récente, alors qu'elle s'efforce de rendre la marque plus accessible à davantage de Canadiens, de diverses façons.

« Wendy's gagne en popularité au Canada, enregistrant une croissance des ventes depuis neuf ans dans ses restaurants et comptant sur l'ajout de plus de 50 établissements à l'échelle du pays au cours des dernières années, déclare Abigail Pringle, présidente - international et chef du développement chez Wendy's. Nous avons stimulé cette croissance en soulignant les éléments distinctifs de Wendy's, dont l'approvisionnement en ingrédients canadiens de haute qualité comme le bœuf canadien frais; l'investissement continu dans l'innovation et la qualité du menu comme nos nouvelles frites chaudes et croustillantes, le Frosty aux fraises et la laitue de serre canadienne; l'écologisation de nos emballages et l'investissement dans nos services numériques et de livraison pour atteindre plus de clients, plus souvent. »

Poursuivre sur sa lancée

Mais la marque ne s'arrête pas à son 400e établissement.

« En regardant vers l'avenir, et grâce à l'engagement des franchisés actuels et au recrutement de futurs partenaires franchisés, nous avons élaboré un plan ambitieux pour accélérer considérablement cette croissance, ajoute la présidente. L'expansion de notre présence nous permet également de créer plus de possibilités de carrière tout en proposant plus d'aliments de haute qualité et fraîchement préparés aux clients à travers le Canada. »

Wendy's recrute activement de nouveaux franchisés dans tout le Canada, notamment au Québec, l'une des provinces les plus peuplées du Canada et où les possibilités sont considérables, et dans les Maritimes. Il s'agit de deux régions où Wendy's est actuellement moins présente et cherche à s'implanter.

De plus, Wendy's innove pour offrir beaucoup plus de choix et de commodité aux clients dans les villes, notamment, par l'investissement dans son application mobile et ses services de livraison, et par un nouvel engagement de développement avec REEF pour ouvrir et exploiter 700 comptoirs de livraison au cours des cinq prochaines années au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le projet pilote avec REEF a débuté au Canada en 2020, et à ce jour, neuf comptoirs de livraison REEF sont opérationnels au pays.

Une conception axée sur le client pour le 400e restaurant du Canada

Le restaurant ultramoderne d'Ottawa, qui est le premier établissement autonome canadien issu de la nouvelle norme de marque mondiale 2.0 nouvelle génération, est conçu pour optimiser l'expérience Wendy's auprès des clients, de l'équipe du restaurant et des chauffeurs-livreurs. Il comporte une fenêtre à deux fonctions : un côté est destiné aux clients du service au volant et l'autre, sous forme de guichet extérieur, est réservé aux chauffeurs-livreurs qui viennent ramasser les commandes. Cet aménagement permet aux clients du service au volant de passer rapidement leurs commandes, tout en favorisant la rapidité du service de livraison. L'intérieur comprend un nouveau système d'acheminement des commandes, une finition, un éclairage et des œuvres d'art modernes, ainsi que le plus récent système CVC à haut rendement, qui utilise davantage l'air frais de l'extérieur plutôt que de le recycler.

D'autres restaurants inspirés de ce modèle sont en cours de développement dans tout le Canada, notamment à Parksville, sur l'île de Vancouver, et un modèle avec service au volant et guichet extérieur uniquement à Trenton, en Ontario.

Pour plus de renseignements sur la façon de vous joindre à la famille Wendy's et de devenir un franchisé, contactez l'équipe de recrutement de franchisés Wendy's à [email protected].

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, et la marque a fait son entrée au Canada en 1975. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. Wendy's est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert Frosty. L'entreprise Wendy's s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement est réalisé particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful Kids, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 6 800 restaurants à travers le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde.

Visitez les sites www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour en savoir plus et suivez-nous sur Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic @wendyscanada, ainsi que sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/wendyscanada.

*Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: [email protected]