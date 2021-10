Cette collaboration permet de détourner les déchets des décharges et de progresser vers la circularité.

DUBLIN, Ohio, EVANSVILLE, Ind. et HOUSTON, Texas, le 20 oct. 2021 /CNW/ - Afin d'atteindre l'objectif d'approvisionnement durable de 100 % de ses emballages destinés aux clients d'ici 2026, Wendy's annonce une nouvelle collaboration avec les leaders de l'industrie de l'emballage et des plastiques Berry Global et LyondellBasell. Cette collaboration permettra à Wendy's de passer d'une sélection de gobelets en papier recouverts de plastique, dont la recyclabilité est limitée, à des gobelets à boisson en plastique transparent à substrat unique, que davantage de consommateurs pourront recycler - une voie importante vers la circularité. Basés sur une approche de bilan massique, les gobelets utiliseront également 20% de plastique recyclé certifié ISCC dans tous les restaurants d'Amérique du Nord - une première dans le secteur de la restauration rapide - avec la possibilité d'augmenter la quantité de plastique recyclé utilisée à l'avenir.

Le nouvel ensemble de gobelets sera lancé dans les restaurants des États-Unis et du Canada au début de 2022, avec l'ensemble initial de grands gobelets utilisant du plastique recyclé ; tous les gobelets à boisson utiliseront du plastique recyclé en 2023. On estime que cette première étape importante permettra de détourner 10 millions de livres de déchets des décharges au cours des deux premières années. La quantité de déchets détournés des décharges grâce à cette collaboration devrait augmenter considérablement à mesure que Wendy's travaille avec Berry pour étendre l'utilisation du plastique recyclé à l'ensemble de ses gobelets.

Points forts de la collaboration

Aligne les engagements communs des entreprises en matière de plastique et d'emballage.

Améliore la recyclabilité par rapport aux gobelets actuels de Wendy's, et augmente l'utilisation de plastique recyclé.

Illustre une vision claire et une collaboration sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Utilise le plastique recyclé certifié ISCC PLUS d'International Sustainability and Carbon Certification sur la base d'un bilan massique, offrant ainsi traçabilité, confiance et crédibilité.

Reconnaît le rôle essentiel du recyclage avancé dans l'accélération d'une économie circulaire.

Détourne environ 10 millions de livres de déchets des décharges au cours des deux premières années.

Plus tôt cette année, Wendy's a annoncé des plans pour optimiser les emballages destinés aux clients afin d'atteindre son objectif d'emballage durable. L'annonce d'aujourd'hui démontre les progrès réalisés vers cet objectif en améliorant la recyclabilité des gobelets à boisson et en augmentant l'utilisation de plastique recyclé.

« Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact des déchets à usage unique, et nous voulons faire notre part en tant que leader de l'industrie de la restauration rapide pour offrir des options plus durables, a déclaré Liliana Esposito, directrice des affaires corporatives et du développement durable de Wendy's. L'annonce d'aujourd'hui marque la prochaine étape de Wendy's vers la création de solutions d'emballage qui réduisent notre impact environnemental. »

S'appuyant sur ses propres objectifs de durabilité, Berry dispose des connaissances en matière de conception et de production afin de créer des changements d'emballages circulaires et de les fabriquer efficacement.

« Donner de multiples vies à nos ressources naturelles nécessite un engagement et une collaboration tout au long de la chaîne de valeur. Le partenariat avec les grandes marques qui recherchent activement des opportunités de promouvoir des solutions d'emballage innovantes est essentiel pour accélérer une économie circulaire, » a déclaré Tom Salmon, Président-directeur général de Berry Global.

Pour amorcer une transformation qui fasse progresser de manière significative les objectifs communs, Berry a proposé de combiner l'expertise et les ressources de Wendy's, Berry et LyondellBasell. En tant que membres de l'American Chemistry Council et de l'Alliance to End Plastic Waste, Berry et LyondellBasell se sont associés pour proposer une solution plus durable. LyondellBasell a joué un rôle essentiel en fournissant une résine recyclée de qualité et de pointe. Berry s'est ensuite associé à Wendy's pour faire de ce gobelet une réalité commerciale.

« Les plastiques présentent de nombreux avantages, notamment la commodité, a déclaré Bob Patel, PDG de LyondellBasell. Le problème que nous devons résoudre est celui des déchets plastiques. À ce titre, nous sommes fiers de collaborer avec Berry Global et Wendy's pour cocréer des solutions durables qui nous permettront de continuer à profiter des avantages de ce matériau tout en contribuant à rendre notre environnement meilleur pour les générations futures. »

Pour aider à mieux servir les objectifs de durabilité partagés et croissants des clients avec rapidité, Berry et LyondellBasell ont conclu un accord d'approvisionnement à long terme en résines de matières premières recyclées avancées certifiées ISCC PLUS par bilan massique. Le bilan massique permet de mélanger le plastique recyclé au plastique vierge et de le transformer au même endroit, ce qui contribue à réduire les coûts de mise à l'échelle et à accélérer la transition vers des matières premières circulaires.

« L'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques vise à favoriser l'action collective grâce à notre réseau de partenaires, a déclaré Jacob Duer, Président-directeur général de l'Alliance to End Plastic Waste. L'initiative entre LyondellBasell, Berry Global et Wendy's est une démonstration de la façon dont l'ensemble de la chaîne de valeur peut travailler ensemble pour développer des solutions de bout en bout qui traitent les déchets plastiques. Bien qu'il soit possible de faire davantage pour mettre en place des solutions en circuit fermé dans un plus grand nombre d'États et de régions, c'est grâce à des partenariats industriels tels que celui-ci que nous parviendrons à accroître la recyclabilité de nos flux de déchets. »

Wendy's a soutenu activement l'identification de solutions d'emballage durables et est devenu en 2019 un partenaire de soutien du NextGen Consortium, une collaboration à l'échelle de l'industrie, convoquée par Closed Loop Partners, pour accélérer et mettre à l'échelle des solutions d'emballage de services alimentaires circulaires commercialement viables - des systèmes de réutilisation aux infrastructures de récupération des emballages. Wendy's continuera à identifier les collaborations qui l'aideront à atteindre ses objectifs d'amélioration de son empreinte d'emballage.

Note de l'éditeur : Berry Global fera appel à plusieurs fournisseurs pour fournir la résine recyclée avancée nécessaire pour atteindre l'objectif estimé de 10 millions de livres de déchets détournés des décharges pendant les deux premières années.

