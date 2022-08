Wendy's annonce une nouvelle norme mondiale innovante pour la conception des ses restaurants : « La nouvelle génération de franchises dans le monde »

Les optimisations améliorent l'expérience client en matière de numérisation, conçues pour offrir plus de commodité, de rapidité et de précision aujourd'hui et à l'avenir

DUBLIN, Ohio, le 17 août 2022 /CNW/ - La société Wendy's a annoncé aujourd'hui une nouvelle norme mondiale de conception des restaurants, Global Next Gen, pour améliorer l'expérience des clients, des équipes et du numérique. À compter de l'automne 2022, les nouveaux restaurants traditionnels Wendy'sMD seront dotés d'une conception élégante et moderne, d'une disposition optimisée et d'une technologie de nouvelle génération pour offrir plus de repas Wendy's à un plus grand nombre de personnes en mettant l'accent sur la commodité, la rapidité et la précision.

Entrée principale extérieure (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada) Coin - Fenêtre de ramassage (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada) Entrée arrière extérieure (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada) Comptoir distant (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

« Pour accélérer nos activités et étendre notre présence à l'échelle mondiale, nous devons constamment répondre aux besoins de nos clients, peu importe la façon dont ils ont choisi de communiquer avec Wendy's, que ce soit au moyen d'une plateforme numérique ou au volant, a déclaré Todd Penegor, président et chef de la direction de Wendy's. La nouvelle génération de franchises dans le monde améliore l'expérience client dans l'ensemble des canaux de commande et simplifie les opérations pour notre équipe, tout en créant de meilleurs rendements pour les franchisés. »

La nouvelle génération de franchises dans le monde comprend les caractéristiques de conception et technologie suivantes pour mieux servir les clients d'aujourd'hui :

Fenêtre de ramassage à la livraison : Grâce à une fenêtre de ramassage et à un stationnement réservé à la livraison, il est plus pratique et plus rapide pour les livreurs, qui devaient auparavant entrer dans la salle de restauration, de prendre les commandes et d'y aller. Cette conception permet également de déplacer le trafic hors de la ligne du service au volant où les clients attendent, afin que le personnel puisse se concentrer sur la prise et l'exécution des commandes de manière plus rapide, efficace et précise.

Grâce à une fenêtre de ramassage et à un stationnement réservé à la livraison, il est plus pratique et plus rapide pour les livreurs, qui devaient auparavant entrer dans la salle de restauration, de prendre les commandes et d'y aller. Cette conception permet également de déplacer le trafic hors de la ligne du service au volant où les clients attendent, afin que le personnel puisse se concentrer sur la prise et l'exécution des commandes de manière plus rapide, efficace et précise. Ramassage dédié des commandes mobiles : La nouvelle génération de franchises dans le monde offre un stationnement mobile et des étagères de ramassage dans un restaurant. Les clients choisissent une heure de ramassage au moment de passer leur commande mobile et, à leur arrivée, stationnent dans une place de stationnement réservée aux commandes mobiles, prennent leur repas sur les étagères mobiles de ramassage et dégustent leurs produits Wendy's favoris.

offre un stationnement mobile et des étagères de ramassage dans un restaurant. Les clients choisissent une heure de ramassage au moment de passer leur commande mobile et, à leur arrivée, stationnent dans une place de stationnement réservée aux commandes mobiles, prennent leur repas sur les étagères mobiles de ramassage et dégustent leurs produits Wendy's favoris. Une cuisine repensée : Une nouvelle conception de la cuisine de style cuisine américaine, qui va de l'avant à l'arrière du restaurant, augmente l'efficacité et la surveillance de l'équipe dans tous les canaux de vente. La conception de la cuisine permet des gains d'efficacité au point de vente, offre la possibilité aux équipes de passer d'un poste à l'autre plus facilement tout au long de la journée et favorise un traitement plus rapide des commandes et l'innovation culinaire.

Une nouvelle conception de la cuisine de style cuisine américaine, qui va de l'avant à l'arrière du restaurant, augmente l'efficacité et la surveillance de l'équipe dans tous les canaux de vente. La conception de la cuisine permet des gains d'efficacité au point de vente, offre la possibilité aux équipes de passer d'un poste à l'autre plus facilement tout au long de la journée et favorise un traitement plus rapide des commandes et l'innovation culinaire. Une technologie de nouvelle génération : La nouvelle génération de franchises dans le monde prend vie grâce à la prochaine génération de technologies modernisées qui travaillent fort en coulisses, permettant aux équipes de restaurants de gérer beaucoup plus d'activités numériques qu'auparavant. Il s'agit également d'une plateforme pour l'innovation technologique axée sur l'avenir.

prend vie grâce à la prochaine génération de technologies modernisées qui travaillent fort en coulisses, permettant aux équipes de restaurants de gérer beaucoup plus d'activités numériques qu'auparavant. Il s'agit également d'une plateforme pour l'innovation technologique axée sur l'avenir. Infrastructure optimisée : Les nouveaux restaurants utiliseront des éléments de construction plus efficaces, comme l'éclairage et le chauffage, la ventilation et la climatisation, pour réduire la consommation d'énergie et les coûts.

« En tant que première marque de restaurant à offrir une fenêtre de ramassage moderne il y a plus de 50 ans, Wendy's poursuit son héritage de conception et d'innovation avec la nouvelle génération de franchises dans le monde, a déclaré M. Penegor. Notre nouvelle norme mondiale pour les restaurants débloque des opportunités à l'intersection du design innovant et de la technologie, ce qui nous rapproche un peu plus de notre vision de devenir la marque de restaurants la plus florissante et la plus appréciée au monde ».

Wendy's prévoit ouvrir le premier restaurant avec ce nouveau ce concept à New Albany, dans l'Ohio, au printemps 2023.

À propos de Wendy's

*Bœuf frais disponible dans la zone contiguë des États-Unis, en Alaska et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

