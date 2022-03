Wellington-Altus nomme Shaun Hauser au poste de chef de la direction et Jordy Chilcott au poste de président, à l'occasion de changements stratégiques à la direction

WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée au Canada*, est heureuse d'annoncer la nomination de Shaun Hauser au poste de chef de la direction, Financière Wellington-Altus, et de Jordy Chilcott au poste de président,** Wellington-Altus Gestion Privée et Assurance Wellington-Altus, à l'occasion d'un virage stratégique qui place ces vétérans du secteur dans deux des rôles clés de direction de l'entreprise.

Shaun Hauser compte 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Il a fait ses preuves dans la création et la transformation de sociétés de gestion de patrimoine prospères. Il a été cofondateur de Wellington West Asset Management et membre de l'équipe de la haute direction de la Financière Banque Nationale. En 2017, il a cofondé Wellington-Altus, où son leadership et sa passion pour l'innovation ont aidé à propulser l'entreprise au-delà de la barre des 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

En tant que chef de la direction, Shaun Hauser continuera de diriger la stratégie de croissance de l'entreprise avec un recrutement de haut calibre, tout en guidant l'orientation stratégique et les opérations du groupe de sociétés Wellington-Altus dans son ensemble.

« Notre entreprise connaît une croissance fulgurante et ma priorité absolue est de poursuivre cette trajectoire stratégique en tant que chef de la direction, a déclaré M. Hauser. Chaque décision que nous prenons pour l'entreprise continuera de refléter l'intérêt fondamental de nos clients et partenaires. C'est ce qui nous distingue pour attirer les meilleurs talents du secteur. »

Jordy Chilcott possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine et des services financiers au Canada. Ancien président de Placements mondiaux Sun Life, il s'est joint à Wellington-Altus en 2020 pour diriger les équipes de stratégie et d'optimisation. Il a tout mis en œuvre pour permettre aux conseillers d'offrir des services-conseils en gestion de patrimoine de premier ordre à leurs clients. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment à la tête de Gestion mondiale d'actifs Scotia au Canada, au Mexique et en Asie et à titre de président et chef de la direction de Fonds Dynamique.

En sa qualité de président, M. Chilcott supervisera Wellington-Altus Gestion Privée et Assurance Wellington-Altus. Ces deux groupes bénéficieront de l'expertise et de l'expérience approfondies de M. Chilcott dans ces domaines. En plus de ces nouvelles fonctions, il conserve son rôle de vice-président exécutif, Stratégie et optimisation, Gestion de patrimoine, Financière Wellington-Altus inc.

« L'élan que nous avons pris comme entreprise confirme pourquoi je me suis joint à Wellington-Altus il y a un peu plus d'un an, a expliqué M. Chilcott. Je me réjouis à l'idée de continuer à développer nos activités et nos équipes alors que nous amorçons la prochaine phase de notre croissance. »

Wellington-Altus, qui célébrera bientôt son cinquième anniversaire, continue de secouer le secteur de la gestion de patrimoine en attirant les meilleurs conseillers du Canada qui veulent moins de bureaucratie et plus de liberté pour faire passer leurs clients en premier.

« Je tiens à remercier Shaun Hauser pour son dévouement inlassable afin d'assurer le succès de notre entreprise et à souligner l'impact immédiat et durable que Jordy Chilcott a déjà eu sur nos activités, a affirmé Charlie Spiring, fondateur et président du conseil d'administration de la Financière Wellington-Altus inc. Je suis plus enthousiaste que jamais à l'idée d'être à l'avant-garde de notre secteur aux côtés des meilleurs dans le domaine. »

À propos de La Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2021 d'Investment Executive.

** En attente du dépôt des dossiers corporatifs exigé.

