Wellington-Altus franchit l’étape déterminante de 30 milliards de dollars d’actifs sous administration, poursuivant ainsi sa trajectoire de croissance exponentielle.

WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a franchi l'étape remarquable de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration (ASA) en seulement sept ans depuis sa création, poursuivant ainsi sa croissance exponentielle.

Wellington-Altus a été fondée en avril 2017 dans le but de révolutionner la gestion de patrimoine au Canada en offrant un soutien sans précédent aux conseillers et en adoptant des technologies novatrices qui favorisent l'indépendance et le succès. Cette approche a permis à la société de se démarquer de ses concurrents et, avec une augmentation de plus de 20 milliards de dollars de ses ASA depuis 2020, elle a consolidé sa position en tant que l'une des sociétés de gestion de patrimoine dont la croissance est la plus rapide au Canada.

« Notre parcours a été extraordinaire depuis le premier jour, et dépasser les 30 milliards de dollars d'actifs sous administration en si peu de temps témoigne de notre vision et de notre dévouement indéfectible envers les conseillers », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « Wellington-Altus est une société créée par des conseillers pour des conseillers, et je suis incroyablement fier de nos progrès et de la confiance que les équipes de premier plan et leurs clients continuent de nous accorder. »

« Nous savons également que nous n'aurions pas pu atteindre ce niveau de réussite sans la détermination et le dévouement de notre personnel hautement qualifié, et je suis reconnaissant à tous les membres de l'équipe qui nous ont aidés à en arriver là. Je vous assure que nous ne faisons que commencer », a ajouté M. Hauser.

Avec plus de 110 équipes de conseillers, plus de 820 employés dans 53 bureaux partout au pays et de nombreux éloges, Wellington-Altus repose sur une solide culture de partenariat. Dans sa structure unique, plus de 70 % des actions sont détenues à l'interne, ce qui a permis à la société de devenir une destination de choix pour les talents et son effectif a plus que doublé depuis 2019.

« La précision de notre instinct, l'efficacité de notre modèle d'affaires et les décisions stratégiques que nous avons prises en cours de route se reflètent dans notre croissance accélérée et dans cette étape déterminante de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration », a ajouté Charlie Spiring, fondateur et président du conseil de Wellington-Altus. « Nous célébrons cette remarquable réalisation, tout en demeurant axés sur l'avenir de cette grande société et sur les possibilités intéressantes qui s'offrent à nous, y compris sur notre prochain objectif à moyen terme d'atteindre 50 milliards de dollars d'actifs sous administration. »

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

