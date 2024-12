WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Vendredi 6 décembre 2024 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en valeurs mobilières le mieux coté* du Canada, lance un processus exploratoire de vente d'actions secondaires minoritaires dans le cadre de sa stratégie actuelle visant à accélérer et à accroître la valeur actionnariale pour la société et ses partenaires.

Wellington-Altus est rapidement devenue l'une des sociétés de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada; elle dépasse les 35 milliards de dollars d'actifs sous administration et emploie plus de 900 personnes à l'échelle du pays.

La société recherche un nouveau partenaire de capital-investissement pour acquérir 20-30% de son capital social existant Post this

Dans le cadre du processus annoncé aujourd'hui, la société est à la recherche d'un nouveau partenaire de capital-investissement pour acquérir environ 20 à 30 % de son capital-actions existant. Dans le cadre du processus de vente d'actions, la société s'attend à trouver un nouveau partenaire stratégique qui comprend et peut soutenir activement la vision de Wellington-Altus visant à révolutionner la gestion de patrimoine et à poursuivre sa trajectoire de croissance exceptionnelle, tout en offrant une occasion de liquidité à ses actionnaires et conseillers actuels, qui sont tous dans le cas présent des actionnaires.

« Nous n'avons jamais été aussi forts en tant qu'organisation, en partie grâce à nos partenaires de capital-investissement de confiance et à notre accès au crédit à long terme, a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « L'accueil d'un nouveau partenaire de capital-investissement améliorera notre future croissance et notre service axé sur le client, tout en permettant à nos actionnaires de libérer la valeur de leurs placements grâce à une capacité accrue de vendre des actions, de fournir des liquidités et de valider le cours de notre action. »

La société conservera son statut de société privée sous contrôle canadien et restera détenue majoritairement par ses conseillers et employés à la suite d'une transaction.

Wellington-Altus a démontré sa capacité à établir des partenariats stratégiques qui soutiennent sa croissance. En décembre 2023, la société a reçu un placement de 40 millions de dollars en actions de croissance de deuxième ronde de The Cynosure Group, ce qui a porté la participation minoritaire de Cynosure à 15 %. En septembre 2024, Wellington-Altus a obtenu une nouvelle facilité de crédit avec des fonds gérés par Ares Management, ce qui lui a donné accès à des capitaux importants pour poursuivre sa trajectoire de croissance.

La transaction devrait être conclue au milieu de 2025.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

Mentions juridiques

Il ne peut y avoir aucune garantie que ce processus permettra à Wellington-Altus de conclure une vente d'actions secondaires minoritaires ou tout autre résultat stratégique. Wellington-Altus n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires publics au sujet du processus stratégique tant qu'il ne sera pas terminé ou tant qu'elle n'aura pas déterminé qu'une autre communication est appropriée. Tout résultat du processus stratégique pourrait être assujetti aux approbations des autorités réglementaires et/ou des actionnaires.

