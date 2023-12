WINNIPEG, MB, TORONTO, et MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus Inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé aujourd'hui qu'elle a attiré un placement de 40 millions de dollars en actions de croissance de deuxième ronde de The Cynosure Group (Cynosure).

Autre jalon important pour la poursuite d'#UnÉlanInarrêtable de Wellington-Altus, ce placement soutient la croissance parabolique de la société en lui permettant d'embaucher les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires de portefeuille partout au pays. La société a dépassé 25 milliards de dollars d'actifs sous administration en seulement six ans. Elle a récemment été classée parmi les entreprises connaissant la plus forte croissance du Globe and Mail et ne prévoit pas ralentir la cadence.

« Nous avons connu une croissance phénoménale au cours des six dernières années, et ce placement nous permet d'intégrer encore plus de pratiques de gestion du patrimoine exceptionnelles, explique Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. Nous avons la chance d'avoir un partenaire chevronné et de qualité dans ce projet avec Cynosure, une organisation qui comprend de façon unique la dynamique des affaires et l'importance d'offrir une expérience sans pareille à nos clients et à nos conseillers. »

Wellington-Altus est animé par une forte culture de l'actionnariat, plus de 70 % des actions étant détenues par des partenaires. Depuis son premier placement en 2001, Cynosure a augmenté sa participation minoritaire à 15 %, ce qui souligne son engagement et sa confiance dans l'avenir de Wellington-Altus.

« Nous nous réjouissons de continuer à soutenir Wellington-Altus dans sa trajectoire de croissance, déclare Andrew Braithwaite, directeur général The Cynosure Group. Nous croyons que le Canada en est aux premières étapes d'une tendance à très long terme d'indépendance des conseillers. Au cours des dernières années, Wellington-Altus a beaucoup investi dans sa plateforme pour mieux servir ses conseillers et ses clients. Ce qu'ils ont bâti leur permettra de saisir cette formidable occasion sur le marché et d'être le chef de file canadien en matière d'indépendance des conseillers pour les années à venir. »

« Avec notre prochain objectif à moyen terme de 50 milliards de dollars d'actifs, cette initiative marque un point d'inflexion important dans notre entreprise, explique Charlie Spiring, fondateur et président de Wellington-Altus. Cynosure a été un partenaire extraordinaire dans notre parcours, et cet énorme vote de confiance renforce notre bilan solide et nous aide à passer à la vitesse supérieure en termes de croissance. »

À propos de la Financière Wellington -Altus

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus) société mère de Wellington-Altus Conseil Privé, Wellington-Altus É.-U., Assurance Wellington-Altus, Groupe Solutions Wellington-Altus, Gestion d'actifs Wellington-Altus et Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 25 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

The Cynosure Group

The Cynosure Group, dont les origines remontent à la famille Eccles en Utah, est un gestionnaire d'actifs non traditionnels indépendant et un conseiller de portefeuille qui effectue des investissements à long terme au nom de familles, de fondations et d'autres institutions aux vues similaires. Les solutions de collaboration de Cynosure sont axées sur des catégories d'actifs non traditionnels allant de possibilités d'investissement direct dans des petites et moyennes entreprises rentables à la construction et à la répartition de portefeuilles complets. Pour en savoir plus sur Cynosure, veuillez consulter son site Web : https://cynosuregroup.com/.

* Brokerage Report Card 2023 d'Investment Executive.

