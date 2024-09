WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* au Canada, a annoncé une nouvelle facilité de crédit à partir de fonds de titres de créance gérés par Ares Management, ce qui procure à Wellington-Altus un accès à des capitaux importants dans le cadre de sa trajectoire continue de croissance.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la taille, de la force et de la stabilité de Wellington-Altus a déclaré Shaun Hauser Post this Wellington-Altus annonce une facilité de crédit avec Ares Management, qui fournira des capitaux à long terme pour stimuler la croissance (Groupe CNW/La Financière Wellington-Altus inc.)

En sept ans à peine depuis sa fondation, Wellington-Altus a dépassé les 30 milliards de dollars d'actifs sous administration (ASA) et compte près de 900 employés partout au pays, ce qui consolide sa position en tant que l'une des sociétés de gestion de patrimoine qui connait la croissance la plus rapide au Canada.

Alors que la société se prépare à atteindre sa prochaine cible à moyen terme de 50 milliards d'ASA d'ici 2026, puis son objectif final de 100 milliards de dollars d'ASA, la facilité de crédit annoncée aujourd'hui fournit à Wellington-Altus la capacité de tirer parti des occasions qui se présenteront tout en permettant aux conseillers d'élargir davantage leurs pratiques.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la taille, de la force et de la stabilité de Wellington-Altus, ainsi que de l'envergure qu'elle a acquise au cours de sa phase initiale de croissance, a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. Alors que nous entamons notre prochain chapitre, qui s'avérera passionnant, tirer parti des relations avec des fournisseurs de capitaux mondiaux comme Ares nous donne le carburant nécessaire pour continuer de révolutionner la gestion de patrimoine au Canada, et notre équipe est ravie d'avoir ce soutien financier et stratégique. »

« Wellington-Altus est un chef de file dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada, et nous sommes heureux de soutenir sa croissance continue, a déclaré Ryan Helfrich, directeur chez Ares Credit Group. En tant que fournisseur de solutions de capital à un certain nombre d'entreprises du secteur de la gestion de patrimoine, nous reconnaissons la force de l'équipe de Wellington-Altus et nous nous réjouissons à l'idée de l'aider à réaliser sa vision stratégique. »

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

À propos d'Ares Management Corporation

Ares Management Corporation est un chef de file mondial de la gestion de placements non traditionnels qui offre à ses clients des solutions de placement complémentaires sur les marchés primaire et secondaire dans les catégories d'actifs du crédit, de l'immobilier, du capital-investissement et des infrastructures. Nous cherchons à fournir des capitaux souples afin d'appuyer les entreprises et de créer de la valeur pour nos parties prenantes et nos collectivités. En collaborant avec nos groupes de placement, nous visons à générer des rendements de placement uniformes et attrayants tout au long des cycles du marché. Au 30 juin 2024, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation comptait plus de 447 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et plus de 2 950 employés étaient actifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le www.aresmgmt.com.

