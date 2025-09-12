SHENZHEN, Chine, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Hollyland a présenté aujourd'hui son système d'interphone sans fil de nouvelle génération, offrant une échelle et une flexibilité sans précédent pour les productions professionnelles. Le nouveau forfait de la série, comprenant la station centrale Geo, le Solidcom ANT01, le Solidcom BPK01 et le Solidcom H1, établit de nouvelles références pour la communication sur de grandes surfaces dans les domaines de la diffusion, des événements en direct et des applications industrielles.

Hollyland lance un nouveau système d'interphone sans fil à grande échelle pour la diffusion, les événements et les applications industrielles

Au centre de ce système se trouve la Geo Central Station, un carrefour flexible qui prend en charge jusqu'à 80 émetteurs Beltpack sans fil lorsqu'il est utilisé avec une antenne, le tout sans frais de licence. Tirant parti de la technologie de cascade en itinérance, le système étend la couverture sans fil à plus de 4 millions de mètres carrés, ce qui équivaut à environ 560 terrains de soccer. Équipée d'une intégration Dante native et de 4 ports réseau, la station Geo Central élimine le besoin d'interfaces audio supplémentaires, ce qui réduit considérablement l'espace du bâti et la complexité de l'installation tout en maintenant des canaux audio fiables et indépendants pour chaque groupe.

Le Solidcom H1 offre des options de déploiement flexibles, fonctionnant comme un système autonome ou intégré à la station centrale Geo. Il prend en charge jusqu'à 30 émetteurs Beltpack en mode autonome; la capacité peut être étendue à 80 émetteurs Beltpack lorsqu'elle est connectée à la station Geo Central. Conçu pour les productions à toute échelle, il assure une connectivité ininterrompue et un déploiement dynamique dans divers environnements de tournage ou opérationnels.

Dave Liu, chef de la technologie du centre de gestion de la recherche et du développement de Hollyland, a déclaré que le système a été conçu pour répondre aux besoins changeants des grandes équipes de production distribuée. « La topologie modulaire permet une capacité d'utilisateur évolutive en fonction des besoins du projet. Les émetteurs Beltpacks peuvent se déplacer en toute transparence sur des unités radio distantes (URR) et des stations centrales, offrant un déploiement indépendant de l'emplacement dans des environnements difficiles. Grâce à ses capacités d'appel infonuagiques intégrées, le système s'étend au-delà des sites physiques, permettant une communication en temps réel sur des réseaux étendus. »

Par rapport aux solutions de communication grand public, la nouvelle gamme de systèmes de Hollyland offre plusieurs avantages de pointe. La capacité d'expansion de 30 à 80 émetteurs Beltpack prend en charge tout, des petits ensembles aux grandes productions en direct, le tout sur la bande de fréquence robuste de 1,9 GHz. Un seul Solidcom ANT01 offre un rayon de couverture de 500 m dans des conditions de champ ouvert. Lorsqu'il est installé en cascade, le système crée un réseau sans fil à grande échelle transparent couvrant une vaste zone.

Pour répondre aux exigences de coordination entre plusieurs équipes, la gestion intelligente de groupe permet également aux exploitants d'enregistrer, d'attribuer, et de basculer vers un maximum de 100 groupes de communication prédéfinis, ce qui est idéal pour la collaboration entre plusieurs équipes dans des environnements dynamiques. Même dans les configurations plus petites, le système prend en charge jusqu'à 12 groupes indépendants par grappe d'unités ANT01.

De plus, l'émetteur Beltpack Solidcom BPK01 est conçu pour la mobilité; il pèse moins de 305 g, batterie incluse, et offre jusqu'à 15 heures de fonctionnement. La prise en charge intégrée de Bluetooth permet aux utilisateurs de jumeler des écouteurs ou des casques d'écoute sans fil pour une expérience sans câble. Ses quatre boutons programmables peuvent être personnalisés pour un contrôle avancé, y compris un signal vocal multicanal, des alertes d'appel et des actions combinées, le tout dans une interface utilisateur simplifiée.

En plus de son adaptabilité, l'accès infonuagique est entièrement intégré. Deux stations centrales géographiques connectées entre les sites peuvent gérer jusqu'à 80 émetteurs Beltpack, tandis que trois unités Solidcom ANT01 connectées dans le nuage peuvent en gérer jusqu'à 30, ce qui permet une participation flexible de la part des coordonnateurs externes, des directeurs à distance ou des responsables techniques. De plus, le système permet des diagnostics et un soutien à distance en temps réel. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux paramètres du système et aux interfaces de configuration au moyen d'un navigateur Web sécurisé, offrant un soutien technique et une maintenance sans intervention sur place.

« Avec cette nouvelle série, notre objectif est d'offrir aux utilisateurs du monde entier une plateforme de communication sans fil véritablement évolutive, flexible et sans frontières », a ajouté Dave Liu.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1

