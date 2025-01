TORONTO, 7 janvier 2025 /CNW/ - Webull Canada, filiale de Webull Corporation, propriétaire de la célèbre plateforme d'investissement numérique Webull, est fière de célébrer son premier anniversaire après une année de croissance rapide, d'innovation de produits et de succès sur le marché canadien.

Depuis son lancement en janvier 2024, Webull Canada a redéfini les possibilités offertes aux investisseurs individuels canadiens en proposant des outils et des analyses de pointe et de niveau professionnel sur sa plateforme conviviale. Au cours de l'année écoulée, la société a permis à ses utilisateurs d'accéder à la négociation d'actions canadiennes et américaines, à la gestion de trésorerie, aux comptes enregistrés (CELI et REER) et à la négociation d'options américaines. La société a également introduit des fonctionnalités intéressantes telles que sa plateforme de bureau et des heures de négociation étendues, ce qui change la donne pour les investisseurs particuliers à mesure que les marchés financiers se mondialisent.

« Notre objectif a toujours été de donner aux investisseurs individuels les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir sur le plan financier, a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. Cette mission guide toute notre activité et nous nous efforçons constamment de proposer des solutions innovantes et de premier ordre afin d'aider nos utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous sommes reconnaissants de la confiance et des relations que nous avons établies avec notre communauté grandissante et nous nous réjouissons de renforcer ce succès dans les années à venir. »

À long terme, Webull Canada s'engage à assurer la croissance et l'innovation de ses produits et de ses ressources. En mettant l'accent sur l'autonomisation des investisseurs individuels, Webull vise à aider ses utilisateurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers avec encore plus de confiance, de clarté et de succès.

Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et est membre du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou à https://www.ciro.ca et http://www.cipf.ca.

Pour en apprendre davantage, visitez le site Webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le Groupe Webull exerce ses activités dans 15 régions à l'échelle mondiale. Il est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert plus de 20 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers internationaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à venir et des fractions d'actions par l'entremise de la plateforme de négociation de Webull, qui intègre harmonieusement les données et les renseignements sur le marché, sa communauté d'utilisateurs et les ressources de formation des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez le www.webullcorp.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2278678/Webull_Logo.jpg

SOURCE Webull Securities (Canada) Limited

Personne-ressource pour les médias : Catherine Toor, [email protected]