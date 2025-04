TORONTO, le 28 avril 2025 /CNW/ - Webull Canada, plateforme d'investissement en ligne et filiale de Webull Corporation (NASDAQ : BULL), a annoncé aujourd'hui le lancement de la négociation d'options de niveau 1 et 2 sur les comptes au comptant, les types d'ordres avancés et la négociation de titres de gré à gré (OTC). Les types d'ordres avancés sont Take Profit (TP), Stop Loss (SL) et Good Til Canceled (GTC).

L'accès aux options de niveau 1 et 2 à partir des comptes en espèces offre des possibilités accrues de négociation et d'investissement, ce qui permet aux utilisateurs de Webull d'utiliser pleinement leurs portefeuilles existants pour générer des revenus et gérer les risques. Les ordres avancés offrent aux utilisateurs des outils de gestion des transactions transparents, leur permettant de sécuriser les profits et de gérer les risques plus efficacement et au moment de l'entrée de la transaction, avec moins de dépendances manuelles. L'accès au marché de gré à gré permet aux utilisateurs de choisir parmi 400 actions supplémentaires. Les actions et options cotées aux États-Unis, en plus des actions cotées au Canada, font partie de ces offres.

"Notre objectif est d'offrir une expérience d'investissement transparente tout en élargissant l'accès aux produits et services qui ouvrent de nouvelles perspectives" , a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Canada. "Avec ces nouvelles fonctionnalités, nous permettons aux utilisateurs de mieux contrôler leur capital et de se concentrer sur l'atteinte de leurs objectifs financiers à long terme. "

Toutes les nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles sur la plateforme Webull Canada. Pour plus d'informations sur Webull Canada et ses produits, visitez Webull.ca.

À propos de Webull Canada

Webull Canada est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan qui s'appuie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull ont la possibilité de poursuivre leurs objectifs financiers grâce à des outils graphiques avancés, une technologie de pointe et des données de marché en temps réel. Grâce au service de courtage en ligne de Webull, les investisseurs individuels peuvent accéder à des transactions à faible coût sur une large gamme d'actifs, y compris les actions américaines et canadiennes, les options, la gestion de trésorerie, les marges, les CELI et les REER. Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par l'OCRI et membre du FCPI. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur les sites https://www.ocri.ca et http://www.fcpi.ca. Pour plus d'informations sur Webull Canada, visitez Webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) possède et exploite Webull, une plateforme d'investissement numérique de premier plan reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de courtiers agréés, Webull offre des services d'investissement sur 14 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. Webull sert plus de 23 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde, offrant aux investisseurs particuliers un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme et des actions fractionnées grâce à la plateforme de négociation de Webull, qui intègre de manière transparente des données et des informations sur les marchés, sa communauté d'utilisateurs et des ressources d'éducation pour les investisseurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.webullcorp.com/.

