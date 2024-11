La nouvelle fonctionnalité permettra aux investisseurs canadiens de négocier au-delà des heures normales d'ouverture du marché

TORONTO, 25 novembre 2024 /CNW/ - Webull Canada , une filiale de Webull Corporation, propriétaire de la populaire plateforme d'investissement numérique Webull, a annoncé aujourd'hui la prolongation des heures de négociation pour ses utilisateurs, y compris des séances avant et après la mise en marché. Cette expansion offrira aux investisseurs une plus grande souplesse pour réagir aux événements influant sur le marché en dehors des heures normales d'ouverture.

« Avec des heures de négociation prolongées, les utilisateurs peuvent garder une longueur d'avance sur les changements du marché et tirer parti des occasions en dehors des périodes de négociation traditionnelles, a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. Nous sommes déterminés à offrir à nos utilisateurs une plus grande souplesse et un accès à des outils novateurs, et cette expansion marque un pas en avant important. »

L'accessibilité aux heures prolongées permet aux négociateurs de réagir rapidement aux rapports sur les résultats, aux événements mondiaux et à l'évolution du marché du jour au lendemain, et offre une exécution plus rapide des ordres et des occasions de saisir les fluctuations des prix avant le jour de bourse suivant. Pour les investisseurs qui détiennent des positions pendant la nuit ou la fin de semaine, la négociation avant et après la mise en marché offre des occasions de se protéger contre les risques en ajustant les portefeuilles en réponse aux nouvelles imprévues ou aux fluctuations du marché au-delà des heures normales de négociation.

Les utilisateurs de Webull Canada peuvent maintenant négocier de 4 h à 17 h 30, heure de l'Est, et plus d'heures sont à venir.

Cette nouvelle survient dans la foulée du lancement des options de négociations, des CELI et des REER de Webull Canada, ainsi que d'un produit de gestion de trésorerie , ce qui permet aux clients d'obtenir un intérêt sur les soldes en espèces non acquis sans frais supplémentaires dans leurs comptes au comptant et sur marge.

Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et est membre du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou à https://www.ciro.ca et http://www.cipf.ca .

Pour en apprendre davantage, visitez le site Webull.ca .

À propos de Webull Corporation

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le Groupe Webull exerce ses activités dans 15 régions à l'échelle mondiale. Il est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert plus de 20 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, offrant aux investisseurs de détail un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux marchés financiers internationaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à venir et des fractions d'actions par l'entremise de la plateforme de négociation de Webull, qui intègre harmonieusement les données et les renseignements sur le marché, sa communauté d'utilisateurs et les ressources de formation des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez le www.webullcorp.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2562132/Webull_Logo_Logo.jpg

SOURCE Webull Securities (Canada) Limited

Personne-ressource pour les médias : Catherine Toor, [email protected]