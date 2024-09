Les investisseurs canadiens auront désormais accès à des options cotées en bourse pour générer un revenu supplémentaire, spéculer et se prémunir contre le risque

TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme d'investissement numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de la négociation des contrats d'options pour ses utilisateurs. La plateforme offre maintenant un produit qui permet à sa clientèle de se prémunir contre le risque et de diversifier ses stratégies d'investissement, peu importe les conditions du marché.

« Les contrats d'options représentent l'un des produits les plus demandées par nos utilisateurs, et je suis extrêmement fier du dévouement de notre équipe afin d'y donner vie, a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. Grâce à une gamme d'outils puissants et à des frais modiques concurrentiels, ce produit répond aux besoins de nos utilisateurs dans le marché dynamique d'aujourd'hui, leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers même en période de volatilité. »

Cette offre donne aux utilisateurs la possibilité d'être exposés aux fluctuations de la valeur marchande avec un investissement relativement plus faible. Grâce à cet ajout, les utilisateurs peuvent tirer parti plus efficacement des fluctuations du marché, offrant des possibilités de revenus supplémentaires, de spéculation et de couverture des risques.

Cette nouvelle survient dans la foulée du lancement des CELI et des REER de Webull Canada , ainsi que d'un produit de gestion de trésorerie, ce qui permet aux clients d'obtenir un intérêt élevé sur les soldes en espèces non acquis sans frais supplémentaires dans leurs comptes au comptant et sur marge.

Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et est membre du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou à https://www.ciro.ca et http://www.cipf.ca.

Pour en apprendre davantage, visitez le site Webull.ca.

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan fondée sur l'infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le siège social du Groupe Webull est situé à St. Petersburg, en Floride, et l'entreprise est soutenue par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Avec plus de 40 millions de téléchargements à l'échelle mondiale, l'entreprise exerce des activités dans 15 régions et offre aux investisseurs particuliers un accès en tout temps aux marchés financiers mondiaux. Il est maintenant possible de mettre en œuvre des stratégies de placement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options et des fractions d'actions par l'intermédiaire de la plateforme de négociation de Webull. Grâce à la négociation à faible coût sur un large éventail d'actifs, Webull révolutionne la façon dont les particuliers abordent l'investissement. Pour en savoir plus, visitez le https://www.webullcorp.com/.

