MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Wealthica, le leader canadien des plateformes de suivi des données financières et Simon Boulet ont été nommés Leader Fintech de l'année par Finance et Investissement, le journal spécialisé des professionnels du secteur financier au Québec.

2021 a été une année marquante pour Wealthica.

Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs, regroupant plus de 200 institutions et 18 milliards de dollars d'actifs. Wealthica a également lancé l'API Vezgo pour l'agrégation de la cryptomonnaie, intégrant un large éventail d'institutions de cryptomonnaie.

« Nous sommes très fiers d'être nommés le leader de la fintech par Finance et Investissement », a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. « C'est une reconnaissance de la valeur que Wealthica apporte à nos clients. Les utilisateurs sont habilités à faire les choix qui leur conviennent en exploitant leurs données financières pour avoir une vue globale de leur portefeuille, préparer leur déclaration fiscale et planifier leur parcours financier.

Wealthica est heureux de contribuer au développement du système bancaire ouvert au Canada en tant que participant actif aux finances axées sur les consommateurs. Wealthica est fier d'innover et d'apporter aux consommateurs des outils utiles pour leur prospérité financièrement. L'entreprise continue de promouvoir le rôle joué par les entreprises de technologie financière en offrant de l'innovation aux consommateurs ainsi qu'à l'ensemble du secteur financier, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être financier des Canadiens.

Suivez votre portefeuille et vos avoirs ; ouvrez un compte Wealthica gratuitement dès aujourd'hui.

À propos de Wealthica

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord avec une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les actions, les obligations, la cryptomonnaie, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie.

Pour plus d'informations, visitez wealthica.com

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Billy Kawasaki, directeur général Wealthica, [email protected], +1-514-312-3229

Liens connexes

https://wealthica.com/