Wealthica annonce l'obtention de sa certification SOC 2 Type II

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Wealthica, la principale plateforme de données financières au Canada, annonce qu'elle a obtenu sa certification SOC 2 Type II (System and Organization Controls) suite à l'audit Contrôles des systèmes et des organisations (SOC) 2 Type II.

Une certification SOC 2 Type II est un audit effectué par un auditeur indépendant qui confirme que les contrôles de Wealthica sont efficaces pour protéger les informations des clients.

Un audit SOC 2 est réalisé pour valider les contrôles internes liés à un ou plusieurs critères de service de confiance (CSC). Ces critères sont la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la vie privée tels que définis par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). De plus, le SOC 2 Type II va au-delà de la conception et la mise en œuvre des contrôles internes, elle audit également l'efficacité des contrôles sur une période définie.

Les contrôles internes de Wealthica reposent sur les meilleures pratiques de l'industrie et respectent tous les objectifs et les exigences des critères SOC 2 qui sont spécifiquement conçus pour les fournisseurs de services. Wealthica a mis en place une gouvernance, des contrôles, des procédures et des sauvegardes appropriées pour protéger les données des clients contre les cyberattaques.

Wealthica s'est concentré sur la sécurité et la disponibilité des données pour la certification SOC 2. En tant que logiciel SaaS (Software as a Service), Wealthica se concentre non seulement sur la sécurité, mais également sur la disponibilité des données, d'autant plus que les clients des services API et du logiciel en marque blanche comptent sur la plate-forme de Wealthica pour le fonctionnement de leur entreprise.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer la certification SOC 2 type II », a déclaré Simon Boulet, Président de Wealthica. « La protection des données et des utilisateurs est notre priorité absolue et l'annonce d'aujourd'hui réitère notre engagement à maintenir le plus haut niveau de conformité et de protection des données en utilisant les dernières technologies .»

La sécurité et la confidentialité sont les principales priorités de Wealthica. Wealthica s'engage à maintenir le plus haut niveau de protection des données des utilisateurs. Nous surveillons et exécutons des analyses de vulnérabilité quotidiennes sur le site Web et sur les applications pour s'assurer d'une sécurité continue. De plus, des tests d'intrusion sont réalisés par un cabinet externe de façon régulière. La certification SOC 2 garantit que les données des utilisateurs sont protégées à tout moment avec la mise en place de contrôles internes efficaces.

Le rapport est disponible pour les clients sur demande.

À propos de Wealthica :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 15 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie. Vezgo, l'API (Application Programming Interface) de cryptomonnaie de Wealthica est conçue pour compléter la puissante technologie d'agrégation de Wealthica et permet une méthode simple de connexion des institutions de cryptomonnaie aux projets et aux applications Fintech.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site wealthica.com.

