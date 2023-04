MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Wealthica , la principale plateforme d'agrégation financière au Canada, agrège maintenant plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des actions et des obligations, de l'immobilier, des crypto-monnaies et plus encore.

Les investisseurs peuvent utiliser la technologie d'agrégation de Wealthica pour analyser leurs données et générer des rapports sur les revenus, le coût de base ajusté et d'autres informations pertinentes de leur portefeuille. À l'approche de la saison des impôts, Wealthica offre de nombreux outils pour aider à préparer la déclaration d'impôts, y compris la déclaration des revenus d'investissement provenant de plusieurs institutions et la déclaration précise des gains en capital. En outre, Wealthica offre des fonctions de suivi des finances, telles que les contributions aux comptes enregistrés, les dividendes et les revenus de distribution, ainsi que les frais liés aux investissements.

Avec plus de 65 000 utilisateurs et des connexions avec plus de 250 institutions financières traditionnelles et de crypto-monnaies, Wealthica offre une vue à 360° dans un puissant tableau de bord permettant aux investisseurs de gérer leurs avoirs auprès de plusieurs institutions. L'outil d'agrégation peut être utilisé à diverses fins, notamment pour le suivi de la performance des investissements, la planification de la succession et la gestion de portefeuille.

Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica, note que "les investisseurs utilisent leurs données financières de manière efficace en accédant à des outils tels que le rapport sur les gains réalisés, l'augmentation des dividendes et les outils d'exportation des transactions pour préparer les impôts, suivre les contributions et planifier leur parcours financier. En obtenant une vue globale de leur valeur nette et de leurs avoirs, les utilisateurs de Wealthica peuvent faire des choix éclairés tout en restant efficaces en matière d'impôts et de frais.

Avec 25 milliards de dollars d'actifs, Wealthica est sur la bonne voie pour atteindre les 100 milliards de dollars.

Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement.

À propos de Wealthica :

Technologie Financière Wealthica inc. est une société privée fournissant aux investisseurs et aux conseillers financiers une vue complète de leurs données financières. Grâce à l'application de tableau de bord Wealthica et à l'API Vezgo, Wealthica sert plus de 65 000 utilisateurs et regroupe plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des crypto-monnaies, des actions et des obligations, de l'immobilier et plus encore. Wealthica prend en charge plus de 250 institutions financières, dont de nombreuses institutions de crypto-monnaies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site wealthica.com.

Liens connexes

https://wealthica.com/

https://wealthica.com/developers/

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica, [email protected], 514 312-3229