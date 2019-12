Wayne Gretzky présente l'autographe de Tim Horton qui l'a inspiré à aller au bout de ses rêves il y a plus de 50 ans

Ce lien qui unit Wayne à Tim Hortons depuis plus de 50 ans a été mis en images dans une vidéo touchante, intitulée L'autographe. Cette œuvre émouvante raconte le moment où le jeune Wayne a rencontré son héros, Tim Horton, lors de l'ouverture d'un restaurant Tim Hortons. Puisque Wayne avait oublié d'apporter un article à faire autographier, Tim Horton a saisi une serviette de table sur laquelle il a écrit « Wayne, Meilleurs Vœux, Tim Horton ». Cet échange mémorable a inspiré Wayne à aller au bout de son rêve de devenir un hockeyeur professionnel.

Le père de Wayne, Walter Gretzky, conserve depuis plus de 50 ans cette serviette de table autographiée, si précieuse aux yeux de son fils. Dans la vidéo, Walter - le papa de hockey par excellence - contemple avec son fils la serviette de table qu'il conserve depuis plus de 50 ans.

« Pour nous, l'histoire de cette rencontre entre le jeune Wayne et Tim Horton est extraordinaire - c'est une histoire aussi belle que touchante », confie Paloma Azulay, directrice du marketing chez Tim Hortons. « L'histoire vraie de cette rencontre entre une légende du hockey et un jeune garçon qui allait devenir La merveille était plus que merveilleuse : c'était le début d'un parcours légendaire. Nous sommes très fiers d'avoir un peu contribué à un moment aussi important dans l'histoire de notre sport national. Nous sommes ravis de partager cette histoire avec une génération de Canadiens qui ont été inspirés par Wayne. »

La vidéo L'autographe sera diffusée pour la première fois au pays en décembre 2019 pendant le Championnat mondial de hockey junior de l'IIHF. Le 15 janvier, des gobelets de porcelaine d'édition limitée arborant le mythique numéro 99 et l'autographe de La merveille seront disponibles au prix de 17,99 $ dans les restaurants Tim Hortons participants du Canada, jusqu'à épuisement des stocks.

La vidéo L'autographe a été conçue par l'agence de création GUT, en collaboration avec les directeurs canadiens Jon + Torey, qui ont dirigé la vision créative derrière les caméras. Pour la vidéo, l'équipe a recréé un restaurant Tim Hortons des années 1960 dans ses moindres détails, de l'affiche extérieure aux serviettes de table utilisées à l'époque. La préparation du tournage a révélé que jouer le rôle du jeune Wayne Gretzky était le rêve d'innombrables jeunes acteurs canadiens : plus de 68 000 garçons ont auditionné pour le rôle.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: ou pour coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec : Meghan Giffin, North Strategic, meghan.giffin@northstrategic.com