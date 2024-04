TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer que Walter Lamothe, président et chef de la direction de Bentley & Cie Ltée, détaillant de renom dont la brillante carrière dans le secteur du détail canadien couvre quatre décennies, recevra le prix Hommage (en anglais), une reconnaissance spéciale remise dans le cadre du programme des Prix de distinction des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) qui souligne l'apport de personnalités remarquables dont la contribution à l'industrie du détail est tout simplement exceptionnelle.

Walter Lamothe (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

C'est à l'âge de 17 ans que M. Lamothe, travaillant alors comme soudeur en Alberta, a découvert sa passion pour le commerce de détail. Ayant commencé comme commis d'épicerie à 3 $ l'heure dans un magasin Jack Fraser à Edmonton, en Alberta, il a rapidement gravi les échelons et est devenu gérant d'une boutique Tip Top Tailors à Hull, au Québec, à 21 ans. Sa carrière a pris de l'essor lorsqu'il s'est joint au détaillant Shirmax, où il a fini par devenir directeur de magasins. Il a habilement relevé les défis qu'a posés l'année 1993 à l'entreprise et s'est fait remarquer pour ses capacités de gestionnaire, ce qui lui a valu d'être nommé vice-président exécutif des opérations, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2002.

En 2002, M. Lamothe s'est joint à MEXX Canada. Il en est devenu le président en 2004, puis le PDG en 2007. En 2011, il a été engagé par Reitmans Canada, compagnie au sein de laquelle il a occupé différents postes de direction. En 2014, il a été nommé PDG, devenant ainsi responsable de l'ensemble du portefeuille de marque de Reitmans, fonction qu'il a assumée jusqu'en 2016.

Il a été désigné président et chef de la direction de Bentley & Cie Ltée en 2018. Il a mené avec succès la restructuration de l'entreprise, un peu après de son rachat, à la fin de 2019, quelques mois avant le début de la pandémie de COVID-19 - qui a durement frappé l'industrie du voyage. Il a adroitement dirigé l'entreprise dans ce contexte de fermetures, de confinements et de turbulences économiques, encourageant sans cesse l'innovation, notamment en lançant de nouvelles gammes de produits au cours de cette période particulièrement tumultueuse.

« L'illustre et longue carrière de Walter est la preuve éclatante de son dévouement sans faille à l'industrie canadienne du détail. Sa capacité à naviguer parmi les défis avec résilience et créativité, combinée à sa passion pour l'innovation, est la preuve indéniable de son engagement inébranlable envers l'excellence, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Et en dépit des nombreux défis qui ont accompagné la pandémie, Walter est venu prêter main-forte au CCCD et à nos équipes, toujours prêt à soutenir l'industrie et les employés des commerces de détail qui travaillent si fort partout au Canada. Nous avons tous bénéficié de sa bonté et de sa générosité ! »

Le prix Hommage sera remis à Walter Lamothe au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du CCCD, qui se déroulera le 28 mai 2024 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30. Afin d'acheter des billets pour le gala, rendez-vous à https://retailawards.ca/buy-tickets/ (en anglais).

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera le premier jour du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 24, qui aura lieu les 28 et 29 mai 2024. L'événement STORE 24 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira des dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos de Bentley & Cie Ltée

Avec une présence de plus de 150 magasins à l'échelle nationale, un effectif de 800 employés et une influence numérique croissante, Bentley & Cie Ltée est le principal détaillant canadien de bagages, de sacs à main, de sacs de loisirs et de voyage. Bentley se démarque par le développement de ses propres marques telles que Tracker (produits de voyage) et Riona (sacs à main et accessoires végétaliens), ainsi que par la distribution de marques renommées telles que Samsonite, Air Canada, Adidas et Jansport. Bentley & Cie Ltée a été fondée en 1987 et appartient à Hilco Capital, basée au Royaume-Uni.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 501 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

SOURCE Retail Council of Canada

Renseignements: Personne-ressource : Branka Stavric, Directrice principale, Marketing, Communications et Recherches, [email protected]