Le plus grand détaillant au monde vise à atteindre un objectif de zéro émission d'ici 2040 et à protéger, gérer ou restaurer au moins 20,23 millions d'hectares (50 millions d'acres) de terres et 2,59 millions de kilomètres carrés (un million de miles carrés) d'océans d'ici 2030.

BENTONVILLE, Ark., le 21 sept. 2020 Afin de poursuivre sur sa lancée dans son rôle de chef de file en matière de développement durable depuis plus de 15 ans, Walmart a annoncé aujourd'hui vouloir redoubler ses efforts pour répondre à la crise climatique grandissante en visant un objectif de zéro émission dans l'ensemble des activités mondiales de l'entreprise d'ici 2040. Walmart et la Fondation Walmart s'engagent également à contribuer à la protection, la gestion ou la restauration d'au moins 20,23 millions d'hectares (50 millions d'acres) de terres et 2,59 millions de kilomètres carrés (un million de miles carrés) d'océans d'ici 2030 afin d'aider à combattre la perte de la nature menaçant la planète.

« Nous voulons jouer un rôle important dans la transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales afin qu'elles deviennent régénératives. Nous faisons face à une crise grandissante provoquée par les changements climatiques et la perte de la nature, et nous devons tous passer à l'action de toute urgence », a déclaré Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart inc. « Pendant 15 ans, nous avons participé aux efforts et avons augmenté de façon continue nos objectifs en matière de développement durable dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, de l'environnement, des déchets et des personnes. Les engagements que nous prenons aujourd'hui visent non seulement à décarboner les activités mondiales de Walmart, mais également à nous mettre sur la voie pour devenir une entreprise régénérative, c'est-à-dire une entreprise qui s'efforce de restaurer, renouveler et réapprovisionner, tout en préservant notre planète et en encourageant les autres à faire de même. »

Afin d'éviter les pires effets des changements climatiques, le monde doit prendre des mesures immédiates pour réduire drastiquement et éliminer les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi Walmart poursuit son engagement de longue date dans la lutte contre les changements climatiques en augmentant ses objectifs à zéro émission dans l'ensemble de ses activités mondiales d'ici 2040, sans compensation des émissions de carbone. Pour ce faire, l'entreprise prendra les mesures suivantes :

Exploiter suffisamment de sources d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire, pour alimenter ses installations exclusivement avec de l'énergie renouvelable d'ici 2035.

Électrifier tous ses véhicules, y compris les camions longs parcours, et éliminer complètement leurs émissions d'ici 2040.

Opérer une transition vers les réfrigérants à faible impact sur l'environnement et vers de l'équipement électrifié pour le refroidissement et le chauffage dans ses magasins, clubs et centres de données et de distribution d'ici 2040.

Le monde a également amené ses ressources naturelles à un point critique, entraînant ainsi la dégradation et la perte de paysages essentiels ainsi que la disparition de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. En fait, des études indiquent que les populations animales ont diminué de plus de 60 % en un peu plus de 40 ans et qu'un cinquième de la forêt tropicale amazonienne a disparu en seulement 50 ans. Une approche régénérative envers la nature peut non seulement aider à inverser ces effets néfastes et à assurer une utilisation durable des ressources essentielles pour l'avenir, mais elle peut également fournir près du tiers de la solution aux changements climatiques.

« Nous devons tous prendre des mesures urgentes et durables afin de renverser les tendances en matière de perte environnementale et d'émissions avant d'atteindre un point de non-retour dont nous ne pourrons pas nous remettre », a déclaré Kathleen McLaughlin, vice-présidente directrice et directrice générale du développement durable de Walmart inc., et présidente de la Fondation Walmart. « Les êtres humains ont excédé les limites naturelles de la Terre, mais les sociétés saines, les économies résilientes et les entreprises florissantes dépendent de la nature. Notre vision à Walmart est d'aider à transformer les chaînes d'approvisionnement en nourriture et en produits afin qu'elles deviennent régénératives et travaillent en harmonie avec la nature pour protéger, restaurer et utiliser de façon durable nos ressources naturelles. »

Reconnaissant le besoin d'agir maintenant, Walmart et la Fondation Walmart cherchent à protéger, gérer ou restaurer certains des paysages les plus essentiels du monde en prenant les mesures suivantes :

Continuer à soutenir les efforts de préservation d'au moins 0,40 hectare (un acre) d'habitat naturel pour chaque 0,40 hectare (un acre) de terre exploitée par l'entreprise aux États-Unis.

Encourager l'adoption de pratiques d'agriculture régénératives, la gestion durable des pêches ainsi que la protection et la restauration des forêts, tout en augmentant les objectifs en matière de déforestation de Walmart.

Investir dans les fournisseurs et collaborer avec eux afin de s'approvisionner auprès d'initiatives locales contribuant à préserver les écosystèmes naturels et à améliorer les moyens de subsistance.

Doug McMillon, le président et chef de la direction de Walmart, a annoncé cette nouvelle pendant la cérémonie d'ouverture de la Semaine du Climat de New York (Climate Week NYC). Cette annonce survient une journée avant le Sommet annuel sur le développement durable (Sustainability Milestone Summit) du détaillant, qui aura lieu pendant la diffusion en direct du centre d'activités de la Semaine du Climat (Climate Week's Hub Live) et pendant lequel l'entreprise s'adressera aux associés, fournisseurs, ONG et autres parties prenantes de Walmart afin de promouvoir le développement durable dans les secteurs du détail et des biens de consommation.

Pendant plus de 15 ans, Walmart a pris part à diverses collaborations afin d'engendrer des changements positifs à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les efforts en matière de développement durable de l'entreprise priorisent les gens et la planète en visant un approvisionnement responsable, une vente de produits durables, une protection des ressources naturelles et une réduction des déchets et des émissions. À ce jour, environ 29 % des activités de Walmart sont alimentées par de l'énergie renouvelable et environ 80 % de ses déchets sont détournés des sites d'enfouissement et des incinérateurs à l'échelle mondiale. Puisque la majeure partie de l'impact environnemental de l'entreprise provient de sa chaîne d'approvisionnement, Walmart collabore également avec ses fournisseurs dans le cadre de son initiative Projet Gigatonne afin d'éviter la production d'une gigatonne d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Plus de 2 300 fournisseurs se sont joints à l'effort et, depuis le lancement de celui-ci en 2017, les fournisseurs ont rapporté un total de 230 millions de tonnes métriques d'émissions évitées.

À propos de Walmart

Walmart inc. (NYSE : WMT) aide les gens à travers le monde à économiser et à vivre mieux, quel que soit le moment ou l'endroit, et ce, autant dans ses magasins de détail qu'en ligne ou par l'entremise d'un appareil mobile. Chaque semaine, plus de 265 millions de clients et de membres visitent environ 11 500 magasins associés à 56 bannières différentes opérant dans 27 pays et sites Web de commerce en ligne. Avec un revenu de 524 milliards de dollars pour l'exercice financier 2020, Walmart emploie plus de 2,2 millions d'associés à travers le monde. Walmart continue d'être un chef de file en matière de développement durable, de mécénat d'entreprise et d'occasions d'emploi. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de Walmart, rendez-vous sur le site corporate.walmart.com, sur Facebook à l'adresse facebook.com/walmart ou sur Twitter à l'adresse twitter.com/walmart.

La Compagnie Walmart du Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres renseignements à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Service des relations avec les médias de Walmart : 1 800 331-0085, news.walmart.com/reporter

Liens connexes

www.walmart.ca