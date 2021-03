Plus de 2 000 emplois créés dans le secteur de la construction dans les collectivités d'est en ouest

Plus de 60 % des succursales d'un bout à l'autre du pays seront améliorées pour les clients

MISSISSAUGA, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Walmart Canada investit plus de 500 millions de dollars cette année pour rénover et actualiser son réseau de succursales à l'échelle du pays.

Il s'agit de l'investissement annuel pour la mise à niveau de succursales le plus important jamais fait par Walmart Canada, réalisé dans un effort d'amélioration de l'ensemble de l'expérience client et d'actualisation de l'entreprise. Les travaux devraient créer plus de 2 000 emplois dans le secteur de la construction dans les communautés canadiennes, de Prince George en Colombie-Britannique à New Minas en Nouvelle-Écosse.

À la fin des travaux, plus de 60 % des succursales de Walmart Canada auront subi une amélioration grâce à cet investissement.

« Nous nous sommes donnés pour mission d'actualiser tous les aspects de notre entreprise, y compris nos succursales, » indique Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Investir dans nos succursales est une priorité majeure. Plusieurs de nos succursales sont des piliers dans leur collectivité et nous voulons qu'elles soient à leur meilleur, d'autant plus que notre service à la clientèle repose sur une stratégie omnicanale. »

Ces mises à jour sont les plus récentes d'une série d'investissements pour les succursales, s'appuyant sur l'investissement prévu de 3,5 milliards de dollars du détaillant au cours des cinq prochaines années, afin de simplifier, d'accélérer et de faciliter l'expérience de magasinage en ligne et en magasin pour les clients de Walmart.

« Lorsqu'un client choisit de magasiner dans l'une de nos succursales, nous voulons faire tout notre possible pour lui offrir la meilleure expérience possible, et aussi la plus moderne, » déclare Sam Wankowski, chef de l'exploitation de Walmart Canada. « Nous apportons de nombreuses améliorations, notamment en numérisant l'expérience pour qu'elle soit plus contemporaine et en créant un magasin plus efficace pour servir nos clients, quelle que soit la manière dont ils choisissent de faire leurs achats chez nous. »

Les projets comprennent notamment :

La mise à niveau des supercentres en rafraîchissant l'apparence des succursales (p. ex., améliorer l'éclairage, faire des réparations, peindre, changer l'affichage et actualiser la façade extérieure);

La mise à niveau et amélioration des salles de repos des associés;

L'amélioration de certaines de nos succursales à volume élevé de commerce en ligne par l'ajout d'un espace de cueillette amélioré pour les commandes en ligne;

La réorganisation de l'aménagement de l'aire de vente dans certaines succursales;

Le premier centre de traitement automatisé de marché de Walmart Canada dans le Supercentre de Scarborough Ouest (plus de détails ici);

Les succursales de Calgary Northland et de Kitchener seront converties en Supercentres et offriront une variété impressionnante de produits d'épicerie frais, de marchandise générale et de services pratiques au bas prix de tous les jours de Walmart.

Walmart Canada s'est engagée à évaluer son réseau de succursales pour répondre aux besoins de ses clients et assurer des stratégies de croissance continue. Dans le cadre de sa stratégie pour les succursales, Walmart Canada procèdera à la fermeture de six succursales : Malton, Hamilton (County Fair) et Kitchener East en Ontario; Calgary (Deer Valley) et Edmonton (Abbotsfield) en Alberta; et St. John's South, à Terre-Neuve-et-Labrador. Tous les associés de ces succursales se verront offrir un poste dans une succursale Walmart environnante afin de mieux servir les clients de ces marchés. Chacun de ces emplacements se trouve dans un marché déjà bien desservi par d'autres succursales de Walmart.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, servant plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca est visité quotidiennement par 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

