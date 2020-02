Walmart Canada instaure le changement pour les Canadiens vivant avec une insécurité alimentaire

L'objectif de la campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement » est d'offrir 15 millions de repas aux familles dans le besoin.

Walmart Canada s'engage à remettre 1 million de dollars à Banques alimentaires Canada .

. La nourriture et les dons en argent recueillis seront remis à des banques alimentaires locales dans différentes collectivités à travers le pays.

MISSISSAUGA, ON, le 20 févr. 2020 Walmart lance sa campagne annuelle nationale « Luttez contre la faim.Initiez le changement. » aujourd'hui pour sensibiliser la population au sujet de la crise alimentaire au Canada et pour amasser des fonds afin d'offrir 15 millions de repas aux Canadiens dans le besoin.

Aucune famille ne devrait vivre avec l'incertitude quant à son prochain repas. À ce jour, 1 ménage canadien sur 8 a vécu de l'insécurité alimentaire au cours de la dernière année1. Cela signifie que 12 % des familles canadiennes n'ont pas d'accès fiable à suffisamment d'aliments nutritifs et abordables en raison d'un manque d'argent. Afin de sensibiliser la population et d'aider à nourrir les familles canadiennes, la campagne de Walmart se déroulera du 20 février au 18 mars. Les clients sont invités à se joindre à Walmart et aux fournisseurs partenaires à combattre la faim de quatre façons :

Point de chute de denrées alimentaires : Les succursales Walmart du pays accepteront des denrées alimentaires non périssables pour les banques alimentaires locales. Des boîtes seront placées à l'entrée de chaque succursale et serviront à y déposer les denrées.



Dons en succursale : Les clients seront invités à arrondir le montant de leurs achats au dollar près à la caisse afin de soutenir la campagne. Tous les dons faits par les clients en succursale iront directement aux banques alimentaires locales.



Don en ligne : Les clients peuvent faire un don de 1 $, 2 $ ou 5 $ en ligne à Walmart.ca.



Achat de produits participants : Pour chaque achat (en magasin ou en ligne à walmart.ca) de produits sélectionnés, les marques participantes donneront une partie du montant à Banques alimentaires Canada jusqu'à concurrence de 1,2 M$. Les partenaires sont : Bimbo Canada, Danone, Dare Foods, General Mills, Hershey, Kellogg's, Kraft Heinz, Maple Leaf Foods, Mars Canada Inc., McCormick Canada, Mondelez, Nestle, Pepsi Canada et Unilever.

« Personne ne devrait souffrir de la faim et Walmart Canada s'est engagée à collaborer avec nos clients généreux, nos fournisseurs partenaires et Banques alimentaires Canada pour soutenir la lutte à la faim », a déclaré Haio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Au cours des trois années où nous avons mené la campagne "Luttez contre la faim. Initiez le changement." ,nous avons permis à des communautés locales d'avoir accès à de la nourriture de qualité partout au pays afin de combattre l'insécurité alimentaire ».

L'engagement de Walmart à remettre 1 million de dollars comprend :

Une contribution égale du montant des dons des clients jusqu'à concurrence de

820 000$;

820 000$; 100 000 $ du programme de collecte d'aliments auprès des détaillants de Banques alimentaires Canada , ce qui permet aux banques alimentaires de recueillir des denrées alimentaires chez n'importe quel détaillant;

, ce qui permet aux banques alimentaires de recueillir des denrées alimentaires chez n'importe quel détaillant; 80 000 $ pour soutenir Banques alimentaires Canada dans son Système national du partage des aliments qui sert à acquérir et distribuer équitablement environ 28 millions de livres d'aliments chaque année.

« L'insécurité alimentaire est un problème persistant au Canada. L'an dernier, plus d'un million de visites par mois ont été faites dans les banques alimentaires. Nous demeurons engagés dans notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim en offrant de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. », mentionne Chris Hatch, président et chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Walmart Canada est un partenaire de valeur dans la lutte contre la faim avec des campagnes comme "Luttez contre la faim. Initiez le changement." et nous trouvons encourageant de voir la population canadienne se joindre à la cause en donnant à son tour ».

Walmart Canada soutient les banques alimentaires locales dans la lutte contre la faim

Aujourd'hui, l'annonce du lancement de la quatrième campagne « Luttez contre la faim. Initiez le changement. » s'ajoute aux efforts continus de Walmart pour soutenir les Canadiens dans le besoin. Walmart et la Fondation Walmart travaillent pour trouver des solutions aux problèmes de gaspillage et d'insécurité alimentaire en aidant le réseau des banques alimentaires du Canada.

Depuis le lancement de la campagne en 2017, Walmart Canada a amassé 35 millions de repas pour les Canadiens d'un océan à l'autre, grâce à plus de 25 millions de livres d'aliments et aux 10,5 millions de dollars remis par Walmart aux banques alimentaires partout au pays sur plusieurs années. Les succursales de Walmart au Canada s'associent aux banques alimentaires dans leur collectivité pour offrir de la nourriture de qualité aux gens dans le besoin.

Walmart Canada et la Fondation Walmart aident aussi le réseau des banques alimentaires à conserver les aliments frais et salubres pendant le transport et la distribution aux collectivités. De plus, la Fondation Walmart a versé plus de 6 millions de dollars pour renforcer la capacité des 630 banques alimentaires affiliées à Banques alimentaires Canada avec plus de camions, plus de réfrigérateurs et plus de personnel pour acheminer les aliments à ceux qui en ont le plus besoin. Ces subventions de la Fondation Walmart font partie de la première étape d'un engagement de plusieurs millions de dollars sur plusieurs années pour améliorer la sécurité alimentaire au Canada.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et nous servons 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire dans les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

Au sujet de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada offre un encadrement national pour soulager la faim aujourd'hui et la prévenir demain en partenariat avec le réseau de banques alimentaires au Canada. Nous sommes le seul organisme de bienfaisance d'envergure nationale qui aide les Canadiens qui souffrent de la faim. Dans cette optique, nous venons en aide à un réseau unique d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et de divers programmes et services communautaires travaillant à soulager la faim. Notre travail vise à optimiser l'impact collectif, renforcer la capacité locale et réduire le besoin de recourir aux banques alimentaires, afin de faire en sorte que les Canadiens ne souffrent plus de la faim.

Pour en savoir plus, visitez le www.banquesalimentairescanada.ca/ ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn



























1 Tarasuk V, Mitchell A, Dachner N. Household food insecurity in Canada, 2012. Toronto, Ontario : Research to Identify Policy Options to Reduce Food Insecurity (PROOF); 2014.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Lauren Fraser, Walmart Canada, [email protected] | 647 822-9288; Cheyenne Freitas, APEX Relations publiques, [email protected] | 416 934-2112; Sylvie Pelletier, Food Banks Canada, [email protected] | 416 214-9009