MISSISSAUGA, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le Supercentre Walmart de Square One à Mississauga, l'une des premières succursales qui ont accueilli des clients dès le premier jour de l'expansion de Walmart au Canada en 1994, célèbre aujourd'hui sa grande réouverture à titre de succursale phare, 30 ans plus tard.

Le Supercentre Walmart de Square One de Mississauga, en Ontario, est la plus grande succursale de Walmart Canada avec sa superficie de 223 000 pieds carrés et représente l'un des plus importants investissements en capital réalisés par le détaillant dans une seule succursale.

Walmart Canada explore l'avenir du commerce du détail en procédant à la grande réouverture de sa succursale phare de Square One à Mississauga (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

La succursale modernisée, qui est au service de la collectivité de Mississauga depuis 30 ans, permet à Walmart Canada de poursuivre sa croissance et ses projets d'innovation en tant que détaillant omnicanal. Ainsi, Walmart Canada sera en mesure de mettre à l'essai de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, tout en misant sur les commentaires des clients et des associés pendant que se poursuit la modernisation de ses activités de vente au détail.

« Pendant que Walmart Canada célèbre son 30e anniversaire au Canada, nous continuons d'évoluer pour mieux servir nos clients, souligne John Bayliss, chef de l'exploitation de Walmart Canada. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que l'une des premières succursales au Canada devienne une succursale phare, réaménagée pour mieux répondre aux besoins de la collectivité en pleine transformation de Mississauga. L'investissement que nous avons fait dans le Supercentre Walmart de Square One nous aidera à offrir une expérience de magasinage omnicanal plus conviviale pour les clients nouveaux et actuels et à explorer l'avenir du commerce de détail dans la perspective des 30 prochaines années. »

Au service de Mississauga

Le Supercentre Walmart de Square One est l'une des 122 succursales qui ont initialement ouvert leurs portes en 1994 au Canada. En 2011, elle est devenue un Supercentre servant de destination unique en offrant des aliments frais en plus de ses populaires catégories de marchandise générale.

Située en plein cœur de Mississauga dans le centre commercial de Square One, le plus grand de son genre en Ontario, la succursale occupe une position unique en tant que succursale phare de Walmart Canada. Elle dessert la population en pleine évolution de Mississauga, qu'il s'agisse des collectivités traditionnelles en banlieue ou des collectivités urbaines avec des clients vivant en appartement sans véhicule.

« La réouverture qui a lieu aujourd'hui est un moment de joie pour tous les associés, déclare Rehman Khalid, gérant du Supercentre Walmart de Square One. Cette célébration, au-delà de la réouverture de cette succursale, vise à souligner 30 ans de service à la collectivité ainsi que la détermination de notre remarquable équipe de plus de 400 associés. Notre succursale phare a été réaménagée en fonction des besoins de nos clients. Elle offre plus de produits et services tout en facilitant le magasinage aux bas prix de tous les jours. Je sais que nos clients et nos associés vont adorer le nouvel aménagement, et j'ai hâte de les accueillir! »

« Le Supercentre Walmart de Square One, qui est à la fois la plus grande succursale et la succursale phare de Walmart Canada, emploie plus de 400 travailleurs locaux et est présent depuis longtemps à Mississauga, déclare Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce en Ontario. Sachant que la succursale en est à sa 30e année de service, nous tenons à féliciter l'équipe de direction canadienne et toutes les personnes qui ont contribué à la réouverture ayant lieu aujourd'hui. Nous sommes impatients de voir ces nouvelles technologies et ces nouveaux concepts à l'œuvre. »

« Walmart fait partie intégrante du centre commercial Square One et constitue une destination de choix dans la collectivité. L'inauguration officielle de la succursale Walmart rénovée mettra en évidence les projets d'innovation du détaillant omnicanal ainsi que le potentiel de ces améliorations de nature physique et numérique pour les clients. Cette évolution de la succursale Walmart sera bénéfique compte tenu de la croissance rapide de la population de Mississauga dans le voisinage immédiat de Square One. » - Bradley Jones, V.-P. P. et chef des locations et de l'exploitation, Oxford Properties

« Étant donné sa réputation de centre dynamique pour l'innovation dans de nombreux secteurs, il n'est pas étonnant que Walmart Canada ait choisi Mississauga et la réouverture de sa succursale phare pour offrir aux clients d'ici une expérience innovante en matière de vente au détail. La chambre du commerce de Mississauga se réjouit de ces investissements importants et des efforts déployés par Walmart Canada pour stimuler l'économie et la création d'emplois à Mississauga et ailleurs au Canada. » - Trevor McPherson, président et chef de la direction, chambre du commerce de Mississauga

Renouvellement de l'expérience client et nouvelles façons de magasiner

La transformation du Supercentre Walmart de Square One, axée sur l'expérience client, propose de nouvelles façons de magasiner. Le nouvel éclairage, les nouvelles affiches et l'orientation numérique s'ajouteront à des expériences immersives de vente au détail, ce qui se traduira par une meilleure expérience en succursale et ce qui aidera les clients à adhérer au concept de sélection illimitée d'articles. En outre, afin de répondre aux besoins de la population locale, la succursale sera dotée d'un kiosque de cueillette qui permettra aux clients sans véhicule de profiter des services de cueillette.

Premier centre intégré de santé de Walmart au Canada

Le centre intégré de santé de Walmart regroupera la pharmacie, le Centre de l'optique et la clinique médicale en un seul endroit afin de répondre aux besoins des clients en matière de santé et de mieux-être, tout en prenant en charge l'application Pharmacie Walmart. Il y aura également une zone offrant aux clients des conseils sur les solutions de santé adaptées à la saison ainsi qu'un service d'assistance interactif. Le service d'assistance interactif informera les clients sur les rendez-vous en pharmacie et au Centre de l'optique et leur permettra de prendre un rendez-vous en plus de leur permettre de trouver des produits de santé et mieux-être en succursale. Les clients auront également accès à un outil de recommandation de vitamines. Derrière le comptoir, nous avons également repensé l'aire de la pharmacie pour aider les pharmaciens à répondre plus efficacement aux besoins des clients.

Meilleure expérience de magasinage de vêtements

Une nouvelle aire de vêtements prenant l'apparence d'une boutique facilitera les achats des clients qui magasinent la gamme de vêtements de Walmart et mettra l'accent sur les tendances et les incontournables aux bas prix de tous les jours. Le nouvel espace comprend des ensembles familiaux de mannequins à la dernière mode, un nouvel éclairage et des écrans numériques pour inspirer les clients pendant leur magasinage saisonnier.

Épicerie fine, aliments internationaux et nouveau comptoir de repas chauds

Pour mieux répondre aux besoins locaux des clients, la succursale actualisée propose une plus grande aire de fruits et légumes frais qui comprend un plus grand choix d'aliments internationaux et un comptoir de repas chauds offrant des repas à emporter.

Rayon de l'électronique repensé pour redéfinir l'expérience client

Les clients auront droit à une expérience sans complication dans le rayon de l'électronique, car ils auront accès à un vaste éventail de produits adaptés aux besoins de la population locale. Cet éventail de produits sera mis en valeur d'une nouvelle façon grâce à des espaces consacrés à des marques comme Apple, Samsung, Windows, Google, Xbox, PlayStation et Nintendo. Lorsque les clients sont prêts à passer à la caisse, ils ont la possibilité de balayer le code QR sur la tablette ou d'utiliser les écrans personnalisés pour passer une commande. En quelques minutes, la commande sera traitée grâce à un système de sélection automatisé. Les articles plus volumineux comme les téléviseurs seront prêts pour la cueillette dans les endroits désignés aux niveaux supérieur et inférieur.

Salle d'exposition pour les articles de grande taille comme les meubles de jardin et les barbecues

Les clients souhaitant se procurer des articles de grande taille comme des meubles de jardin ou des barbecues pourront examiner ces produits dans l'aire de vente. Une fois qu'ils auront choisi un article, ils pourront balayer le code QR pour effectuer l'achat. Après leur séance de magasinage, leur article sera prêt pour la cueillette.

Essai bêta de la première plateforme SmartShelf de Walmart

Quand les clients feront leurs achats dans la catégorie des craquelins au Supercentre de Square One, ils découvriront une innovation : la plateforme SmartShelf. L'essai bêta du matériel et du logiciel créés par Walmart, dont le brevet est en instance, fait partie des efforts déployés par le détaillant pour se lancer dans le commerce de détail de l'avenir. L'installation de 28 pieds comprend un écran LCD sur chaque tablette pour combiner les expériences de magasinage physique et numérique. Les clients auront accès aux évaluations et aux commentaires pour un produit donné et auront plus de facilité à trouver les promotions et les rabais. En outre, la plateforme automatisera et rationalisera les tâches des associés comme les changements de prix, les changements de modules et le stockage.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé plus de 750 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages de Walmart Canada sur les médias sociaux - Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn.

