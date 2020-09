Le Council for Supply Chain Management Professionals (CSCMP) a sélectionné Walmart Canada et DLT Labs comme l'un des six finalistes au prestigieux prix de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement, présenté dans le cadre de sa conférence annuelle EDGE en septembre.

La mise en œuvre de DL Freight MC de Walmart Canada est la plus importante solution complète de chaînes de blocs de production dans l'industrie.

DL FreightMC réduit les coûts de traitement de factures de façon considérable, offre une transparence financière et opérationnelle et, plus important encore, relance la confiance des principaux partenaires d'affaires. Comme preuve de son incidence significative, on a pu voir une diminution de 97 % des litiges entre Walmart et ses transporteurs.

MISSISSAUGA, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Walmart Canada et DLT LabsMC sont fières d'annoncer que la mise en œuvre de DL FreightMC, leur plateforme transformatrice de paiement et de facturation de la chaîne d'approvisionnement a été sélectionnée par le Council for Supply Chain Management Professionals (CSCMP) pour être l'une des six finalistes au prestigieux prix de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement. DL FreightMC a été adopté par Walmart Canada comme sa norme nationale en matière de gestion de paiement et de facturation des marchandises dans l'ensemble de ses transporteurs. La solution technologique novatrice gère désormais 500 000 chargements annuellement avec seulement 2 % de divergences, ce qui représente une diminution de 97 % des niveaux précédents.

Le service essentiel du transport d'une quantité massive de marchandises, dont beaucoup sont périssables, par-delà les frontières, les fuseaux horaires et les différents climats, constitue un énorme défi opérationnel. Les renseignements, particulièrement les coûts et les charges, ont toujours été très difficiles à calculer. Malgré les bonnes intentions, il y a souvent des interprétations très différentes et des calculs contradictoires sur les montants dus des factures. Un problème omniprésent est celui des écarts sur les coûts variables ou les frais accessoires, qui surviennent souvent. Par exemple, chacun des 500 000 chargements de Walmart Canada requiert un suivi de plus 200 points de données provenant de plusieurs sources et systèmes souvent contradictoires, et ce, uniquement pour préparer ou vérifier une facture. Pour compliquer une situation déjà complexe, les fournisseurs de services ont tous leurs propres systèmes de renseignements, leurs pratiques commerciales et leurs réseaux. Naturellement, il y avait de sérieux défis et des complications de rapprochements.

Pour résoudre cet enjeu à l'échelle de l'industrie, DLT Labs devait résoudre un paradoxe fondamental. Comment chaque transporteur pouvait-il continuer à utiliser leurs systèmes de renseignements uniques tout en partageant de l'information fiable et normalisée avec Walmart?

DL FreightMC a fourni une solution complète et raffinée. Tous les renseignements applicables de chaque transporteur, des appareils de l'Internet des objets (IdO) et de Walmart Canada sont automatiquement saisis en temps réel et en continu, puis ils sont partagés et synchronisés dans un registre unique distribué, visible uniquement pour les parties impliquées dans la transaction. Plutôt que d'essayer de changer les systèmes d'origine ou les pratiques commerciales, la plateforme saisit l'information générée par chaque tiers. Plutôt que de s'inquiéter de plusieurs enregistrements et du rapprochement, il existe désormais une source d'information unique et unifiée, appelée la « source unique de vérité ». La solution va encore plus loin en effectuant automatiquement tous les calculs de technologie financière nécessaires en temps réel et en continu, tout en fournissant des contrôles et des contrepoids automatisés, y compris, par exemple, en utilisant l'intégrité des données objectives de l'IdO.

En conséquence, ayant géré le processus du début à la fin, toutes les parties ont une visibilité totale et les frais d'expédition dus à tout moment au cours d'une livraison peuvent être évalués avec précision. Enfin, conformément aux termes du contrat individuel, la facture est automatiquement livrée dans le système ERP, puis payée. Les parties peuvent enfin se concentrer sur leurs activités principales. Les fonctions de la réserve sont automatisées.

« Le plus grand changement pour Walmart Canada depuis que nous utilisons la plateforme DL FreightMC est la diminution des travaux manuels pour résoudre les litiges, déclare John Bayliss, vice-président principal à la logistique et de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada. Les coûts et les pertes associés à la recherche de solutions aux litiges ont considérablement chuté, passant de plus de 70 % de litiges entourant la facturation lors des périodes de pointes, à moins de 2 % avec la solution DL FreightMC. Nous voyons la preuve des pertes qui peuvent être extraites du système grâce à cette technologie additive. »

Loudon Owen, président et chef de la direction de DLT LabsMC, déclare « Walmart est une organisation extrêmement disciplinée sur le plan financier qui requiert un RCI clair et substantiel. Dans le cas de l'adoption de DL FreightMC, la vitesse de récupération a été extrêmement rapide et le rendement du capital investi annuel se mesure facilement en millions de dollars. » Il poursuit en disant « En même temps, les transporteurs réalisent également des économies matérielles en temps et en argent, associées à des paiements plus rapides, de sorte que tous les membres de l'écosystème de transport Walmart / DL FreightMC en bénéficie sur les plans opérationnel et financier. »

Tandis que DL FreightMC élimine toute forme de besoin de rapprochement conventionnel, elle crée un niveau de confiance sans précédent basé sur la visibilité d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, et ce, pour toutes les parties impliquées. Les renseignements fiables et précis sont, évidemment, essentiels pour une prise de décision efficace.

« La plateforme DL FreightMC a ouvert un nombre incalculable de possibilités pour Walmart Canada afin d'enregistrer et de suivre des parties d'informations qui étaient disparates dans notre entreprise de transport, poursuit monsieur Bayliss. Nous voyons tous les renseignements d'expédition dans un seul registre qui était à l'origine une plateforme de paiement, mais nous l'utilisons beaucoup plus comme plateforme d'information pour nous donner un aperçu de la façon dont nous gérons notre entreprise. »

Dans les secteurs de marchandise et de logistique, l'industrie est en proie à des coûts administratifs élevés, à de longs délais de paiement et à un rapprochement des factures coûteux. Il y a des trop-payés, des moins-payés et des non-paiements; la seule chose sur laquelle toutes les parties peuvent s'entendre, c'est qu'il y a des retards de paiement.

« Les litiges relatifs aux factures qui prévalent tout au long des chaînes d'approvisionnement sont un pur gaspillage de ressources précieuses que DL FreightMC résout, dit monsieur Owen. En plus d'éliminer les litiges et de préserver ces ressources, DL FreightMC permet aux organisations d'obtenir des informations et une efficacité opérationnelle qui sont transformatrices. »

Le prix de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement

Depuis plus de 10 ans, les équipes de chaînes d'approvisionnement du monde entier soumettent leurs dossiers pour le Supply Chain Innovation AwardMC (SCIA), le prix de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement, afin d'être reconnues et félicitées par leurs pairs de l'industrie sur la scène internationale.

« L'importance de l'efficacité et de l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement a pris une importance mondiale en raison du besoin de services essentiels et de la nécessité de maintenir le flux des chaînes d'approvisionnement pendant la COVID-19, poursuit monsieur Owen. DL Freight est une plateforme novatrice parce qu'elle a été largement transformatrice et a produit des résultats clairs et des avantages économiques mesurables pour Walmart Canada et ses transporteurs. »

Ce prix sera remis dans le cadre de la conférence annuelle EDGE du CSCMP, à la fin septembre 2020.

Aperçu vidéo de la plateforme DL FreightMC : https://dltlabs.com/supply-chain-innovation-and-results-with-dl-freight/

