MISSISSAUGA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - Il est temps pour les Canadiens de donner une deuxième vie à leurs sacs de magasinage réutilisables. À compter d'aujourd'hui, Walmart Canada est le premier grand détaillant au pays à offrir à ses clients un programme pilote national de recyclage de leurs sacs de magasinage réutilisables.

Dans le cadre du Programme de recyclage des sacs bleus Walmart, mis en œuvre par TerraCycle, le chef de file international du recyclage des matériaux difficiles à recycler, les clients de partout au pays peuvent retourner gratuitement leurs sacs bleus réutilisables Walmart excédentaires ou endommagés afin de leur donner une deuxième vie. Une fois les sacs envoyés, TerraCycle sélectionnera les sacs encore utilisables pour les laver et les donner à des partenaires caritatifs, comme Banques alimentaires Canada, et recyclera les sacs endommagés en matières premières que les fabricants utiliseront pour faire de nouveaux produits, comme des palettes d'expédition en plastique, des meubles d'extérieur et plus encore.

« L'abandon des sacs en plastique à usage unique, il y a deux ans, a nécessité un apprentissage de la part des Canadiens, et nous sommes fiers d'apprendre à leurs côtés alors que nous effectuons ce changement ensemble, déclare Jennifer Brabazza, chef principale de la durabilité chez Walmart Canada. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'offrir un nouveau départ aux Canadiens en lançant notre programme pilote national de recyclage des sacs réutilisables. Ce programme inédit permettra aux Canadiens d'envoyer gratuitement à TerraCycle les sacs bleus réutilisables qu'ils ont en trop ou leurs sacs endommagés afin de leur donner une deuxième vie, pour éviter qu'ils prennent trop de place à la maison ou dans les sites d'enfouissement. »

« À titre de plus important détaillant en alimentation au Canada avec un programme de recyclage des sacs réutilisables, Walmart montre la voie en prenant des mesures volontaires pour réduire la quantité de sacs de magasinage réutilisables qui finissent dans les sites d'enfouissement et les incinérateurs, mentionne Tom Szaky, fondateur et président et chef de la direction de TerraCycle. De plus, ce programme, le premier en son genre, permet aux sacs encore en bon état d'être utilisés à bon escient par Banques alimentaires Canada. »

Journée du nouveau départ de Walmart Canada

Afin de donner aux Canadiens une longueur d'avance sur leur nettoyage du printemps, Walmart Canada invite ses clients à participer à sa journée du nouveau départ, le 22 avril 2024. Lors de cette journée, le détaillant encourage les Canadiens à emballer leurs sacs bleus Walmart réutilisables et à les envoyer à TerraCycle pour qu'ils soient lavés en vue d'être donnés ou recyclés dans le cadre du premier programme pilote national en son genre de recyclage gratuit.

Voici comment les Canadiens peuvent participer au programme de recyclage gratuit :

Rassemblez vos sacs bleus Walmart réutilisables excédentaires. N'oubliez pas d'en garder pour votre prochaine séance de magasinage! Inscrivez-vous sur https://www.terracycle.com/walmart-bags-fr-ca * Le 22 avril, emballez au moins cinq sacs dans un colis d'une grandeur maximale de 46 x 46 x 46 cm. Appliquez l'étiquette prépayée de TerraCycle et déposez le paquet dans un point de service UPS afin d'offrir un nouveau départ à vos sacs réutilisables.

Ce programme national de recyclage des sacs réutilisables est la plus récente étape de l'engagement de Walmart Canada à devenir une entreprise régénératrice. En 2022, Walmart Canada est devenue l'un des plus grands détaillants en alimentation à éliminer les sacs de plastique à usage unique, une mesure qui empêche la mise en circulation de plus de 680 millions de sacs en plastique chaque année.

* Des limites en matière d'inscription peuvent s'appliquer au programme pilote.

À propos de TerraCycle

TerraCycle, un chef de file international en matière de solutions durables novatrices, crée et exploite des plateformes inédites pour le recyclage, la réutilisation et les matières recyclées. Dans 21 pays, TerraCycle s'est donné pour mission de repenser la notion de déchets et de concevoir des solutions pratiques aux défis complexes posés aujourd'hui par les déchets. L'entreprise fait appel à une vaste communauté de parties prenantes dans le cadre d'un large éventail de programmes accessibles, y compris les entreprises Fortune 500, les écoles et les particuliers. Pour en savoir plus sur TerraCycle et participer à leur mission visant à faire passer le monde d'une économie linéaire à une économie circulaire, consultez le site www.terracycle.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 750 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

Renseignements: Stephanie Fusco, Service des affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]