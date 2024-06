MISSISSAUGA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - La nouvelle semi-remorque électrique alimentée à l'hydrogène de Walmart Canada est maintenant sur les routes de Mississauga, en Ontario, alors que le détaillant poursuit son ambitieux parcours vers une flotte entière à propulsion alternative.

Walmart Canada est le premier grand détaillant au Canada à introduire une semi-remorque électrique alimentée à l'hydrogène dans sa flotte. N'émettant aucune émission d'échappement, la semi-remorque Nikola EV Class 8 alimentée à l'hydrogène a une autonomie d'environ 800 kilomètres et peut en moyenne éviter 97 tonnes métriques d'émissions d'échappement de CO2 par an affirme le fabricant.* Selon Nikola, Walmart Canada est également la première flotte de vente au détail à exploiter l'un de ces camions en Amérique du Nord.

L'introduction de camions alimentés à l'hydrogène ouvre la porte à des déplacements plus longs avec une puissance alternative, élargissant l'autonomie qui est actuellement possible avec les options électriques de la flotte. Ce premier véhicule VEPC alimenté à l'hydrogène a été acheté par ITD Inc., une entreprise d'Etobicoke, en Ontario, un fournisseur de solutions de transport de premier plan de l'industrie, et sera déployé en Ontario pour des voyages plus longs.

« Nous sommes fiers de présenter le premier véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène de Walmart Canada comme une étape importante dans notre parcours pour devenir une entreprise régénératrice », a déclaré Gonzalo Gebara, président et chef de la direction, Walmart Canada. « Il s'agit d'une première pour un détaillant au Canada et d'un exemple de la façon dont nous continuerons d'aller de l'avant, d'adopter de nouvelles technologies et de susciter des changements au sein de l'industrie. »

« Chez Nikola, nous sommes incroyablement fiers de soutenir les initiatives de durabilité de Walmart et leur objectif historique d'être la première flotte de vente au détail au Canada à exploiter une semi-remorque électrique à pile à combustible à hydrogène », a déclaré Steve Girsky, président et chef de la direction de Nikola. « Cette collaboration avec Walmart Canada, une marque engagée envers un avenir plus durable, s'inscrit parfaitement dans notre mission de stimuler l'innovation et la responsabilité environnementale dans l'industrie du transport. Cette réalisation souligne notre vision commune d'un avenir zéro émission et l'impact positif que nous pouvons avoir ensemble pour nos collectivités et la planète. »

« Alors que notre gouvernement augmente massivement la production d'énergie propre, fiable et abordable, nous créons un environnement permettant aux entreprises d'investir et de créer de nouveaux emplois, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l'Ontario. « Il n'est pas surprenant que Walmart ait choisi de déployer sa première semi-remorque alimentée à l'hydrogène dans sa flotte ici en Ontario. Nous bâtissons rapidement l'économie de l'hydrogène de l'Ontario avec de nouveaux projets de production qui aideront les entreprises tournées vers l'avenir de la province à faire la transition vers les véhicules alimentés à l'hydrogène et à réduire leurs émissions. »

« Walmart Canada a un plan ambitieux pour alimenter 100 % de notre flotte avec une énergie alternative. Nous sommes fiers d'être le premier détaillant au Canada à introduire une semi-remorque électrique alimentée à l'hydrogène dans notre flotte. Il s'agit d'une étape importante vers l'atteinte de cet objectif », a déclaré Michael Buna, directeur principal de la flotte nationale de Walmart Canada. « Alors que nous nous efforçons d'être plus durables dans l'exploitation quotidienne de notre flotte, l'adoption de types supplémentaires d'énergie alternative nous permet d'aller plus loin, plus rapidement. »

La semi-remorque électrique à pile à combustible à hydrogène Nikola transporte de l'hydrogène gazeux à haute pression dans des réservoirs spécialisés, de la même manière qu'un camion conventionnel transporte le diesel. L'hydrogène traverse ensuite l'assemblage de la pile à combustible, et est converti en électricité en la combinant avec de l'oxygène, avec de la vapeur d'eau comme seul sous-produit. L'énergie électrique est transférée au réseau d'alimentation haute tension, qui peut charger les batteries de la semi-remorque et transférer la puissance sur la chaussée via un essieu électrique, avec des moteurs électriques intégrés.

Selon Ressources naturelles Canada, l'hydrogène est l'élément le plus simple, le plus léger et le plus abondant sur terre, a la plus grande énergie par unité de tous les combustibles et joue un rôle essentiel dans la recherche d'un avenir neutre en carbone.

*Suppose le remplacement d'un camion diesel de classe 8 ayant un MPG moyen de 6,5 MPG, soit 62 169 milles annuels parcourus. Utilise les facteurs d'émission de l'EPA des États-Unis de 2024 et les moyennes spécifiées.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca , est visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram et LinkedIn.

