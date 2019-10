Walmart Canada déballe les jouets les plus populaires de 2019

Le magasin de jouets classé premier au Canada1 dévoile les meilleurs cadeaux pour tous les âges en vue d'assurer de joyeuses Fêtes à des bas prix de tous les jours

MISSISSAUGA, ON, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Le plus merveilleux moment de l'année approche et afin de donner le coup d'envoi du temps des Fêtes Walmart Canada a révélé aujourd'hui sa liste des jouets les plus populaires de 2019.

Walmart détermine les jouets les plus populaires de l'année en tenant compte des marques principales et des tendances du marché afin de faciliter le choix parmi les jouets incontournables pour le temps des Fêtes, y compris des collections exclusives offertes dans les succursales et sur le site.

« Walmart s'est engagée à offrir aux familles une expérience de magasinage tout sous un même toit, particulièrement pendant la période achalandée des Fêtes » a déclaré Marc Ruffolo, directeur de la commercialisation des jouets chez Walmart Canada. « Notre liste de jouets nous a permis de demeurer au premier rang parmi les magasins de jouets au Canada et d'offrir une sélection des meilleures options aux parents désireux de dénicher les jouets les plus populaires à des bas prix de tous les jours, peu importe l'âge, le stade de développement ou les intérêts de l'enfant ».

Les jouets les plus populaires en 2019

Mila Ma licorne magique MC (de 4 à 8 ans) Éclairez tous les jours avec Ma licorne magique! Cette licorne robotique colorée a des lumières scintillantes pendant qu'elle bouge, parle et chante. Chaque jour, Mila donnera un message positif à votre enfant et lorsqu'ils lui tapoteront le dos, elle dira sa couleur porte-bonheur. Une aventure magique vous attend avec Mila!





Poupée Bébé Baby Alive adore manger (dès 3 ans) Tout comme les bébés, la poupée Baby Alive aime manger, se faire dorloter, faire la sieste et jouer avec vous!





Foudroyeur Nerf Fortnite (dès 8 ans) Jouez à Fortnite dans la vraie vie avec le foudroyeur Nerf Elite, inspiré du foudroyeur utilisé dans le jeu vidéo populaire Fortnite. Le foudroyeur Fortnite Nerf Elite à tirs motorisés permet de recréer toute l'action du jeu Fortnite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur!





Poupée-mannequin O.M.G. de L.O.L. Surprise! (de 6 à 12 ans) Les sœurs O.M.G. s'amusent follement tous les jours et chaque poupée vous permet de déballer 20 surprises. Collectionnez les 4 poupées-mannequins O.M.G. et les nouvelles surprises.

Les jouets les plus populaires en exclusivité chez Walmart

Figurine d'action de luxe Le shérif WOODY avec ficelle d'Histoire de jouets 4 (de 4 à 7 ans) Le shérif Woody est le meilleur rassembleur! Woody vêtu de sa tenue de cowboy classique des pieds à la tête, il peut faire équipe avec deux de ses compagnons du film, Ducky et Bunny, aussi offerts en magasin et en ligne, exclusivement chez Walmart.





Piste de course Ryan's World de 3,5 po (de 3 à 9 ans) Vivez une expérience inégalée sans quitter le confort de votre maison grâce à ce circuit conçu spécialement pour des heures de plaisir. Votre petit s'amusera à faire dévaler le bolide sur la glissade.





Super coffre-fort à surprises de Ryan's World (dès 3 ans) Ce grand coffre-fort rempli de surprises permet de s'amuser dès qu'on le déballe. Les enfants peuvent utiliser la clé pour ouvrir le coffre-fort et découvrir de superbes surprises inspirées de Ryan's World. Chaque coffre-fort comprend plus de 50 surprises divertissantes!





Licorne Tourni Rebond de Fisher-Price (dès 12 mois) Préparez-vous à un apprentissage magique et amusant avec la licorne Tourni Rebond de Fisher-Price! Dotée d'une base solide, de poignées faciles à saisir, de boutons interactifs et de lumières multicolores, cette licorne est le compagnon de jeu idéal. Elle joue des chansons et des sons et elle dit des phrases d'apprentissage.

Les jouets les plus populaires à moins de 20 $

Trousse de glu galactique scintillante de Nickelodeon (dès 6 ans) Faites plaisir à vos enfants et gardez-les occupés en les aidant à fabriquer leur propre glu grâce à cet ensemble sécuritaire et facile à utiliser. La trousse comprend tout le matériel nécessaire, il vous suffit de faire preuve d'imagination.





Trousse de départ de toupies Burst Evolution de Beyblade (dès 8 ans) Affrontez vos adversaires avec les toupies inspirées de la série télévisée à succès Beyblade, mettant en vedette des toupies pouvant éclater en plein combat. Scannez le code sur la couche d'énergie de la toupie Beyblade Burst pour pouvoir la déverrouiller dans l'application et interchanger les composantes afin de créer votre propre toupie. Lancez-les avec puissance!

Les jouets les plus populaires à moins de 50 $

Véhicule d'équipe mobile « Pit Stop » de la Pat'Patrouille (dès 3 ans) La Pat'Patrouille est prête à foncer à la rescousse avec son véhicule d'équipe doté de détails réalistes inspirés des voitures de course, comme son motif à carreaux et son superbe becquet, ainsi que de roues fonctionnelles. Ce nouveau véhicule d'équipe disponible est équipé de tout ce dont les chiots ont besoin pour foncer à la rescousse, sans même devoir s'arrêter!





Famille Scruff-a-Luvs MC de Little Live (de 2 à 12 ans) Pouvez-vous offrir un foyer permanent à cette famille d'animaux adorables en ouvrant la boîte contenant une famille mystère en attente de secours! S'agit-il d'une famille de chiens ou de chats et combien de petits cache-t-elle?





Coffret avec machine à décorer les ongles GO GLAM de Cool Maker (dès 8 ans) Cette onglerie à domicile comprend tout le nécessaire pour décorer jusqu'à 125 ongles de toutes les tailles! Avec cinq motifs d'ongles tendance disponibles, comme les licornes, les petits gâteaux, les flamants et plus encore, exprimez votre propre style en créant des combinaisons.

Les jouets à collectionner les plus populaires

Poupée de collection Blume (dès 3 ans) Il suffit d'ajouter de l'eau et comme par magie, une nouvelle copine fleurira sous vos yeux! Collectionnez les 22 poupées et découvrez les surprises, dont une mini copine, une feuille d'autocollants, des accessoires mode et un ensemble de jeu secret.





Poupée Rainbow SurpriseMC - Rainbow Dream ou Pixie Rose (de 5 à 10 ans) Créez des tenues mode avec la gelée Rainbow SurpriseMC de PoopsieMC. Déballez plus de 20 surprises y compris une superbe poupée de 14 po aux jolis cheveux à brosser. Quelle poupée se cache dans la boîte Rainbow DreamMC ou Pixie RoseMC?

Pour ajouter de la joie au temps des Fêtes, Walmart lancera sa toute première campagne Créez des p'tits miracles à l'échelle nationale en vue d'appuyer les hôpitaux pour enfants du Canada. Pour chaque jouet de plus de 20 $ vendu entre le 3 et le 8 décembre, Walmart Canada remettra un don de 1 $ à l'organisme Children's Miracle NetworkMD, jusqu'à un maximum de 200 000 $. Les clients sont invités à contribuer durant cette période en faisant un don aux caisses. Cette campagne confirme encore plus l'engagement de Walmart visant à encourager les Canadiens à offrir des cadeaux qui seront plus appréciés que le montant que vous avez dépensé.

Walmart offre les jouets les plus populaires pour les Fêtes à des bas prix de tous les jours. Consultez des milliers de jouets en magasin et en ligne à Walmart.ca/magasindejouets et suivez-nous sur les médias sociaux en vous rendant au @walmartcanada et découvrez encore plus de jouets.

